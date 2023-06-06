اتفاقية بين «زراعة الشارقة» و«ماجد الفطيم»

الشارقة (وام)

وقعت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، و«شركة ماجد الفطيم» ممثلة في «كارفور» في الإمارات، اتفاقية تعاون أمس، هدفها إقامة شراكة استراتيجية فاعلة في دعم المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية، وتبادل الخبرات وتطوير الأنشطة التسويقية، وتقديم أفضل الحلول والاستشارات التجارية والاقتصادية التي تخدم أهداف الجانبين.

وقّع الاتفاقية في المقر الرئيسي لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية، الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، رئيس الدائرة، وبرناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات لدول مجلس التعاون الخليجي لدى ماجد الفطيم للتجزئة، بحضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام من الجانبين.

وقال الدكتور الطنيجي: إن التعاون مع «كارفور» يعدّ جزءاً من خطة الدائرة لتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما يسهم في تقديم أفضل الحلول التسويقية، في ظل ما بتمتع به هذا القطاع من خبرات كبيرة في مجال بيع التجزئة وتسويق المنتجات، مشيراً إلى أن «كارفور» تمتلك خبرات تسويقية وتشغيلية كبيرة على الصعيدين المحلي والعالمي، الأمر الذي يسهم في دعم المشروعات الوطنية التي تعزز منظومة الأمن الغذائي.

وأضاف: «نحن سعداء بالتعاون مع علامة تجارية كبرى مثل «كارفور»، إذ إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للدائرة، التي تفسح المجال للقطاع الخاص للإسهام في تنمية المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية، بما يعزز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ويحقق أفضل الممارسات المستدامة».