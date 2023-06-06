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تعاون بين «خدمات رأس الخيمة» و«المشرق للري»

تعاون بين «خدمات رأس الخيمة» و«المشرق للري»
7 يونيو 2023 01:00

رأس الخيمة (وام)

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 وقعت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، اتفاقية تعاون مع «شركة المشرق لخدمات الري»؛ بهدف التعاون في المجال الزراعي والصيانة بالإمارة.
كما تهدف الاتفاقية التي تمّ التوقيع عليها في مقر الدائرة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الزراعة في إمارة رأس الخيمة، حيث ستتولى الشركة بموجبها أعمال صيانة المناظر الطبيعية لجميع الأراضي الزراعية في الإمارة والتي تبلغ مساحتها ملوناً و100 ألف متر مربع من الحدائق العامة والطرق. وقال المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة، إن الدائرة تسعى بتوجيهات مباشرة من رئيسها الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، إلى مد جسور التعاون مع كل المؤسسات والجهات الرائدة في الدولة، لتنفيذ مشاريع نوعية يلمس أثرها جميع أفراد المجتمع، انسجاماً مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق السعادة لكل من يعيش في الإمارة. 

رأس الخيمة
دائرة الخدمات العامة
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