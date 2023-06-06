إطلاق الحجز الاستباقي لـ«أجرة رأس الخيمة»

رأس الخيمة (وام)

أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات الحجز الاستباقي لخدمة مركبات الأجرة عبر رمز الاستجابة السريع «QR Code».

وأوضح محمد هاشم إسماعيل مدير إدارة الرقابة والتشغيل في الهيئة، أن الخدمة فريدة من نوعها حيث تتم من خلال قيام العميل بمسح رمز الاستجابة السريعة QR Code ضوئياً من خلال هاتفه النقال، ومن ثم إدخال بياناته الشخصية في خطوات بسيطة يتولى بعدها النظام تلقائياً تحديد موقع العميل وإرسال الطلب وفقاً للتوزيع الذكي لمركبات الأجرة إلى أقرب مركبة متوفرة في محيط الموقع، حيث يصل إشعار الطلب إلى العداد الذكي المثبت في مركبة الأجرة، فيتم بعدها تنفيذ الطلب من قبل السائق.