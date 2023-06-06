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«مدني أبوظبي» تحث السائقين على إفساح الطريق لمركبات الطوارئ

«مدني أبوظبي» تحث السائقين على إفساح الطريق لمركبات الطوارئ
6 يونيو 2023 20:58

بثت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بمنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو حثت فيه السائقين على إفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف بما يضمن سرعة الاستجابة في التعامل مع الحوادث وتنفيذ المهام الإنسانية في إنقاذ المصابين.

وأكدت أهمية إفساح الطريق لمركبات الطوارئ لتعزيز زمن سرعة الاستجابة للحوادث محذرة من إعاقة حركة سيارات الطوارئ والإسعاف حيث يعتبر ذلك سلوكاً سلبياً يتسبب في تأخير وصولها إلى مواقع الحوادث لتقديم خدمات الإنقاذ والإطفاء والإسعاف للمصابين ويؤدي إلى تأخير سرعة الاستجابة ويعيق عمل طواقم الإسعاف على نحو يزيد من مضاعفات الإصابات، التي تحتاج إلى تدخل في فترة زمنية محددة.

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ووفقاً للقانون فإن مخالفة عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف تبلغ قيمتها 3000 درهم مع حجز المركبة 30 يوماً و6 نقاط مرورية.

المصدر: وام
مدني أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الإسعاف
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