مريم المهيري: الإمارات تطبق أعلى معايير سلامة الغذاء العالمية

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات تعمل على تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء العالمية ضمن أولوياتها في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والحفاظ على صحة ووقاية المجتمع.

وقالت معاليها، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية: "تمثل سلامة الغذاء أحد أهم ركائز تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتعمل الوزارة وفق رؤية استشرافية تهدف إلى تطبيق مختلف السياسات واللوائح والتنظيمات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتأكد من مطابقة كافة الأغذية للمواصفات والمعايير في كامل سلسلة القيمة الغذائية في كل أسواق الدولة، بما يضمن في الوقت نفسه الحفاظ على صحة ووقاية كل أفراد المجتمع".

وأضافت معاليها أن سلامة الغذاء قضية عالمية تحظى باهتمام كبير لارتباطها بشكل وثيق بحدوث مئات الملايين من حالات الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية الملوثة سنوياً، لذا أصبحت هناك حاجة ملحة لإيجاد آلية عالمية للارتقاء بمعايير سلامة الغذاء والتأكد من صحة الأطعمة المقدمة لكل فرد في العالم، خصوصاً في المجتمعات الأكثر احتياجاً، ما يدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عالمياً وخاصة مكافحة الجوع في العالم".

وتابعت معاليها: "سيكون مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات هذا العام فرصة لتعزيز نقاشات بناءة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي وسلامة الغذاء وفق أسس مستدامة، تساهم في توفير الغذاء الصحي والكافي والآمن لمليارات البشر بشكل مستدام، مع العمل على تحول نظم التغذية لنظم ذكية مناخياً تساهم في خفض البصمة الكربونية لكامل قطاع الغذاء العالمي.. وستعمل دولة الإمارات من خلال المؤتمر بالتعاون مع كل شركائها على حشد الجهود العالمية لوضع خارطة طريق نحو تعزيز سلامة الغذاء تحت مظلمة الأمن الغذائي العالمي".