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« الأرصاد»: لا يوجد أي تأثير على الدولة خلال الأيام الخمسة المقبلة

« الأرصاد»: لا يوجد أي تأثير على الدولة خلال الأيام الخمسة المقبلة
6 يونيو 2023 20:20

 أكد المركز الوطني للأرصاد أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة خلال الخمسة أيام المقبلة نتيجة تمركز منخفض مداري في جنوب بحر العرب عند خط عرض 11.9 شمالاً وخط طول 66.00 حيث تبلغ سرعة الرياح حول المركز من60 إلى 90 ك/س مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

وتوقع تعمق العاصفة المدارية إلى إعصار من الدرجة الأولى خلال ال 48 ساعة المقبلة ويكون مساره باتجاه الشمال في بحر العرب حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 90 -120 كم/س وسرعة تحرك العاصفة 12 كم/س.

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ونوه المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة مناشداً الجميع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه وعدم تداول الشائعات.

المصدر: وام
الوطني للأرصاد
الطقس
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