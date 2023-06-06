ضاحي خلفان يطلع على جهود جمارك دبي في التصدي لتهريب المواد غير المشروعة

اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي خلال زيارته مواقع أجهزة التفتيش في ميناء جبل علي التابعة لجمارك دبي، على آليات وإجراءات التفتيش والمواصفات التقنية الرائدة في هذا المجال.

واستمع إلى شرح حول آلية عمل الأجهزة والمعدات التي توفرها جمارك دبي لحماية المجتمع ومن أهمها جهاز فحص الحاويات (جانتري)، والذي يتميز بخصائص عالمية رائدة، حيث إنه الجهاز الأول والأحدث في العالم والذي يتعرف على المواد المشعة إلى جانب قدرته الفائقة على الاختراق للكشف عن محتويات المركبات والحاويات والمعدات الثقيلة وتحديد المواد الممنوعة، بالإضافة إلى سرعته الفائقة في عمليات التفتيش والتي تدعم تسهيل التجارة المشروعة.

كما توجه معاليه بعد ذلك إلى منصات التفتيش للتعرف على إمكانات وكفاءات الوحدات التابعة لقطاع التفتيش الجمركي كوحدة الكلاب الجمركية (K9) ووحدة المباحث الجمركية (سياج)، وآلية عملهم في الرصد والمعاينة والاشتباه.

وتم خلال الزيارة التطرق إلى حجم التجارة في ميناء جبل علي، إلى جانب التصدي لعمليات التهريب والتجارة غير المشروعة لمواد ممنوعة، حيث تعد جمارك دبي رائدة في تطبيق الممارسة الدولية في عمليات تفتيش الحاويات.

وثمن سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة جهود الأجهزة الأمنية والجهات الاتحادية في التعاون والتنسيق المشترك محلياً ودولياً للتصدي لعمليات تهريب المواد غير المشروعة.

وأضاف سعادته أن مفتشي جمارك دبي هم خط الدفاع الأول في منافذ إمارة دبي، وذلك من خلال تأدية واجبهم الوطني لحماية المجتمع من حيث ضبط المخدرات، والأسلحة، والمتفجرات، إلى جانب ضبط المواد الأخرى تنفيذاً لاتفاقية سايتس وكمبرلي والمواد المقلدة والمقيدة. وقدم سعادة عبد الله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية - إقليم الامارات وجافزا، شرحاً حول حجم خطوط الملاحة والتجارة المشروعة التي يشهدها ميناء جبل علي، حيث يعتبر ميناء جبل علي من أهم المراكز التجارية العالمية من حيث حجم الصادرات والواردات وشركات خطوط الملاحية العالمية، والطاقة الاستيعابية لعمليات مناولة الحاويات.

وفي ختام الجولة الميدانية، أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم بالجهود الملموسة التي تقدمها جمارك دبي على الصعيد المحلي والدولي في تحقيق رؤيتها وهي الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة من خلال رسالتها السامية في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.