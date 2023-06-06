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الإمارات

«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تطلق مشروع المواصفة الإماراتية للمساجد

«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تطلق مشروع المواصفة الإماراتية للمساجد
6 يونيو 2023 18:16

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مشروع المواصفة الإماراتية للمساجد «جودة - سلامة - حضارة» ضمن مبادراتها لإطلاق عددٍ من المشاريع التي تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية في الارتقاء بالمساجد ورسالتها الحضارية، وتماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031». وأشادت «الهيئة» بالدعم الكبير الذي تحظى به من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الأمر الذي مكنها من ارتقاء رسالتها وترسيخها في المجتمع بأسس عصرية متطورة، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد أحد مشروعاتها التحولية التي تأتي ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022. وقالت «الهيئة»، إن الهدف من إعداد المواصفة القياسية الإماراتية للمساجد «جودة - سلامة - حضارة»، هو تشكيل منظومة شاملة للارتقاء بجودة المتطلّبات والخدمات ونوعيتها لجميع المساجد والمصليات وأماكن صلاة الجماعة التي تشرف عليها الهيئة على مستوى الدولة.

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