منصور بن زايد: التعليم ركيزة أساسية لتلبية مُتطلّبات الخمسين سنة المقبلة

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، أن قطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي ينظر للتعليم باعتباره أساس بناء الإنسان والركيزة الأساسية في مشروع النهضة التي تشهدها الدولة.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: إن منظومة التعليم في الدولة تُسجّل كلّ يوم مُنجزات بارزة على صعيد الاهتمام بعناصر العملية التعليمية من طلبة ومعلّمين وقيادات مدرسية ومناهج وبرامج وخُطط تدريس وبنية تحتية تُعزّز الإبداع والريادة والابتكار، وذلك وفق أفضل المُمارسات العالمية المُطبّقة في نُظم التعليم المُتطوّرة في العالم.

وأكّد سموه على الدّور الرائد الذي تنهض به «جائزة خليفة التربوية» في نشر ثقافة التميّز في الميدان التعليمي محلياً وعربياً ودولياً، فمنذ انطلاقها سنة 2007 أحدثت نقلة نوعية على صعيد جودة الأداء التعليمي في مختلف المؤسّسات التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات، بالإضافة إلى ما قدّمته من دعم وتحفيز لمختلف العاملين في الميدان والمؤسّسات المجتمعية ذات الصلة بالشأن التعليمي.

وقال سموه: إن إضافة (التعليم المُبكّر) إلى مجالات الجائزة للمرة الأولى هذه السنة تعد ترجمة لما يشهده قطاع الطفولة والتعليم المُبكّر في دولة الإمارات العربية المتحدة من رعاية واهتمام من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، إذ تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً لهذا القطاع من خلال منظومة مُتطوّرة من التشريعات والقوانين والمُبادرات الوطنية التي تكفل للطفل نمواً صحياً واجتماعياً وتعليمياً سليماً، معرباً سموه عن أمله في أن تُسهم (جائزة خليفة العالمية للتعليم المُبكّر) في نقل النموذج الإماراتي لرعاية الطفولة المُبكّرة إلى العالم وتسليط الضوء على أبرز التجارب والبحوث والدراسات المُتخصّصة في المجال على مستوى العالم.

جاء ذلك في تصريح لسموه بمُناسبة تكريم الفائزين بـ«جائزة خليفة التربوية» في دورتها الـ 16 في حفل أُقيم اليوم بـ«قصر الإمارات» في أبوظبي تحت رعايته الكريمة وبتشريف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، نائب رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، الذي كرّم الفائزين البالغ عددهم 41 فائزاً وفائزة، 25 منهم على المستوى المحلّي و12 على مستوى الوطن العربي و4 على المستوى الدولي.

كما شمل التكريم هذه السنة رجل الأعمال عبدالله أحمد الغرير مؤسّس «مؤسّسة عبدالله الغرير»، وذلك تقديراً لجهوده وإسهاماته البارزة في الارتقاء بمنظومة التعليم على المستويات المحلّية والإقليمية والدولية.

حضر حفل الجائزة كلّ من معالي أحمد جمعة الزعابي مستشار رئيس الدولة، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ومعالي زكي نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين الشقيقة، عضو مجلس أمناء الجائزة، وناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، ومبارك الشامسي المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وأمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، وعدد من المسؤولين التربويين في الدولة.

وكانت فعاليات الاحتفال قد بدأت بوصول معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بعدها تُليت آيات من الذّكر الحكيم، ثمّ عُرض فيلم قصير عن تطوّر مسيرة الجائزة منذ سنة 2007 ودورها في نشر التميّز في الميدان التربوي.