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حاكم الشارقة يعتمد شعاري سوق الجبيل في الذيد وكلباء

حاكم الشارقة يعتمد شعاري سوق الجبيل في الذيد وكلباء
6 يونيو 2023 13:36

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شعاري سوق الجبيل في كل من مدينة الذيد ومدينة كلباء.

ويأتي اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة للشعارين تأكيداً على أهمية العلامة التجارية لسوق الجبيل الذي يعدّ أحد المشروعات الخدمية والاستهلاكية المتكاملة التي تلعب دوراً محورياً كمنفذ استراتيجي في تحقيق منظومة الأمن الغذائي المحلي واستدامته.

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ومع اعتماد الشعارين يستعد سوق الجبيل في مدينتي الذيد وكلباء لإتمام كافة التجهيزات الخاصة بتوفير الاحتياجات الرئيسة والخدمات المتكاملة لاستقبال المتسوقين والزوار.

المصدر: وام
حاكم الشارقة
سلطان القاسمي
سوق الجبيل
كلباء
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