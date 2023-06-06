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الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك السويد باليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه
6 يونيو 2023 11:46

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك كارل السادس عشر غوستاف.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أولف كريسترسون رئيس وزراء مملكة السويد.

المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
السويد
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