شراكة استراتيجية بين الهلال الأحمر والتكنولوجيا التطبيقية و"فاطمة للعلوم الصحية" وبوليتكنك أبوظبي

أبرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني؛ اتفاقية شراكة استراتيجية، تقضي بتعزيز التعاون في مجالات تقديم الخدمات الاجتماعية الإنسانية والوطنية ذات الاهتمام المشترك؛ بما يحقق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للجانبين، حيث وقع الاتفاقية الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، وراشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، وذلك في مجمع التكنولوجيا التطبيقية بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، بحضور الدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي، والدكتور عبدالرحمن محمد العلي مدير إدارة الشراكات والخدمات الطلابية في معهد التكنولوجيا التطبيقية ونخبة من المسؤولين.

وقال الدكتور أحمد عبدالمنان العور إن الاتفاقية تنص على تأسيس نادي عون الجامعي في كلية فاطمة للعلوم الصحية، وبوليتكنك أبوظبي، ونادي الهلال الأحمر في ثانويات التكنولوجيا التطبيقية مع تمكين منتسبي كافة هذه المؤسسات التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية ضمن منظومة "أبوظبي التقني" من المشاركة في جائزة عون للخدمة المجتمعية، والتطوع في برامج "الهلال الأحمر" ورعايتها، بجانب تقديم مساعدات مالية أو كفالات دراسية لطلبة كلية فاطمة للعلوم الصحية أو بوليتكنك أبوظبي؛ الذين تعذر عليهم دفع رسومهم الدراسية وذلك وفقاً لسياسة ومعايير وضوابط الهلال الأحمر.

وأوضح راشد مبارك المنصوري أن الاتفاقية تنص على تعاون الجانبين لتنظيم دورات تدريبية وتقديم استشارات لحالات ترشحها "الهلال الأحمر"بجانب تنفيذ فعاليات وحملات جمع التبرعات وإقامة مشاريع مساندة بالتعاون مع شركاء ومؤسسات "التكنولوجيا التطبيقية" وكذلك وضع صناديق وأجهزة جمع التبرعات الحديثة، وملصقات رمز الاستجابة السريعة (QR) الخاصة بالهيئة في مرافق المعهد والمؤسسات التابعة له، وذلك بما يتوافق مع سياسة ومعايير "التكنولوجيا التطبيقية".