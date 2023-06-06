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قرقاش يلتقي وزير خارجية قبرص

قرقاش يلتقي وزير خارجية قبرص
6 يونيو 2023 11:23

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة مع معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية جمهورية قبرص.    

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حولها.

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وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش عمق علاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية قبرص، وشراكتهما في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، متطلعاً إلى تعزيز هذه العلاقات بما يخدم التوجهات التنموية لكلا البلدين.

المصدر: وام
قبرص
الإمارات
أنور قرقاش
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