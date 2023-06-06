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شرطة أبوظبي توزع "مقاعد الخير" لسلامة الأطفال بالمركبات

شرطة أبوظبي توزع "مقاعد الخير" لسلامة الأطفال بالمركبات
6 يونيو 2023 11:19

وزعت شرطة أبوظبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عدداً من مقاعد الأطفال التي تثبت في المركبات على الأسر بمدينة الرويس في منطقة الظفرة وذلك ضمن مبادرة "مقاعد الخير" لسلامة الأطفال في المركبات .

وأكد العقيد محسن سعيد المنصوري مدير إدارة مرور منطقة الظفرة بمديرية المرور والدوريات حرص شرطة أبوظبي على التعاون مع الشركاء لتعزيز منظومة السلامة المرورية للأسر والأطفال ونشر الثقافة المرورية بضرورة وجود مقاعد مخصصة للأطفال داخل المركبة، وألا تخلو أية مركبة مملوكة لأسرة منها لأهميتها في حمايتهم من مخاطر الحوادث المرورية ونتائجها المؤلمة.

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وأشاد بتعاون هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ودورها الرئيسي في مد أيادي الخير والإنسانية من خلال البرامج المشتركة التي تصب في مصلحة المجتمع من مبدأ الشراكة والعمل الجماعي وترسيخ قيم التعاون المجتمعي.

 

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
الأطفال
المركبات
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