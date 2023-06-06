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شرطة عجمان تضبط متهماً في جريمة قتل خلال 6 ساعات فقط

شرطة عجمان
6 يونيو 2023 10:05

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على شخص من الجنسية الآسيوية خلال ست ساعات فقط من ارتكاب جريمة قتل شخص آخر من ذات الجنسية.

وتفصيلاً قال المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان أنه ورد اتصال لغرفة العمليات يفيد بانبعاث رائحة كريهة من غرفة بأحد سكنات العمال بالمنطقة الصناعية.

وبالانتقال للموقع وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فتح رجال الشرطة الغرفة وبتفتيشها تبين وجود جثة، وتم استدعاء مسرح الجريمة والجهات المختصة وبمعاينة الجثة تبين أنها تعود لشخص في العقد السادس من العمر آسيوي الجنسية يدعى ( خ .ج . خ ).

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وبالبحث والتحري ومتابعة المشتبه به ويدعى (ع.خ.خ) في العقد الثاني من العمر آسيوي الجنسية الذي يسكن مع المجني عليه بحسب إفادة الشهود، تم التوصل إليه وضبطه في منطقة الكرامة في أقل من ست ساعات، بعد تنقله في أنحاء الإمارة في محاولة منه لتضليل أجهزة الأمن، وبسؤاله اعترف بارتكابه الجريمة، وأوضح أنه حدثت مشاجرة بينه وبين المجني عليه قام خلالها الجاني بضرب المجني عليه بأداة خشبية ثم طعنه بسكين حتى توفي، وذلك بسبب خلاف مالي وانه قام بسبه وسب أسرته، وقد باشرت النيابة الكلية التحقيق في القضية.

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان بخبرة وحنكة رجال التحريات وقيامهم بإجراءات سريعة في البحث والتحري والتي مكنتهم من ضبط الجاني في وقت قياسي، ودعا الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكداً أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكل حـزم مع كل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جريمة قتل
شرطة عجمان
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