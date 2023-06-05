جائزة الإمارات لإعادة التدوير تحتفي بأبطال الاستدامة

دبي (الاتحاد)

احتفت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أمس، بأبطال الاستدامة خلال الدورة الـ 26 من «جائزة الإمارات لإعادة التدوير»، وذلك احتفالاً بيوم البيئة العالمي.

أقيم الحفل في مجمع دبي للمعرفة برعاية كريمة وحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، العضو الفخري في المجموعة.

شهد الحفل تكريم أعلى الجامعين في جميع المشاريع والحملات الرئيسة التي أطلقتها المجموعة والتي تندرج تحت مظلة برنامج إدارة النفايات وإعادة التدوير المختلفة والتي تشمل: الورق والبلاستيك وعلب الألمنيوم وأحبار الطابعات والهواتف المحمولة والزجاج والنفايات الإلكترونية والخردة المعدنية. وتغطي ثلاث فئات فرعية: العائلات/ الأفراد والمؤسسات الأكاديمية والشركات.

في عام 2022، شارك ما مجموعه 2345 جهة، وآلاف الأشخاص، في حملات المجموعة لإعادة التدوير المختلفة. أسفرت الجهود المشتركة لجميع المشاركين منذ النشأة وحتى نهاية عام 2022 عن جمع 21.612.559 كجم من الورق، 1.392.075 كجم من البلاستيك، 378.086 كجم من علب الألمنيوم، 2.646.107 كجم من الزجاج، 22.466 كجم من النفايات الإلكترونية، 3.171 كجم من الخردة المعدنية، 74.516 قطعة من الهواتف المحمولة، و114.851 قطعة من أحبار الطابعات التي تم جمعها لإعادة التدوير.

وقد ساهمت المواد المعاد تدويرها في الحد من 92.445 طناً مترياً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وحفظ 658.388 مليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة، وتوفير 143.282 متراً مكعباً من مساحة مكب النفايات، وإنقاذ 428.591 شجرة من القطع، وتوفير 299.046 جالوناً من الغازولين.

ورحبت حبيبة المرعشي، عضو مؤسس، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة بالحضور، وقالت في كلمتها الافتتاحية: «يمثل هذا العام علامة بارزة، حيث نحتفل بالذكرى الخمسين ليوم البيئة العالمي، وهي مناسبة نمت على مدى العقود الخمسة الماضية لتصبح واحدة من أكبر المنصات العالمية للدعوة البيئية. موضوع هذا العام هو (دحر التلوث البلاستيكي)، تأكيداً على الحاجة الملحة لمكافحة التأثير الضار للبلاستيك على بيئتنا.