«حكماء المسلمين»: الحفاظ على البيئة واجب ديني

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مجلس حكماء المسلمين أن الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها، يعد واجباً دينيّاً وأخلاقيّاً يسهم في دفع عجلة السلام والتنمية وتعزيز الاستقرار العالمي.

ودعا في اليوم العالمي للبيئة الذي تحتفي به الأمم المتحدة في الـ 5 من يونيو كل عام، إلى توحيد الجهود الرامية للحفاظ على البيئة من خلال تعزيز مفاهيم الاستدامة، والتحذير من المخاطر البيئية التي تهدد الحياة على كوكب الأرض، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به الأفراد والمؤسسات في حماية البيئة والحفاظ عليها، والحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، باعتبارها أحد التحديات العالمية التي تهدد الحياة على سطح هذا الكوكب.