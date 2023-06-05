اليوم.. تكريم الفائزين بجائزة «خليفة التربوية»

أبوظبي (الاتحاد)

تكرم جائزة خليفة التربوية اليوم، الفائزين في دورتها السادسة عشرة 2023، وعددهم 41 فائزاً وفائزة من داخل الدولة، وعلى مستوى الوطن العربي والعالم. وجائزة الشخصية التربوية للدورة الحالية حصل عليها عبدالله بن أحمد الغرير مؤسس مؤسسة الغرير، وذلك تقديراً لدوره وإسهاماته في النهوض بالعملية التعليمية ودعم التميز في الميدان التربوي، كما أعلن فوز 3 أسر إماراتية بجائزة الأسرة الإماراتية المتميزة في الدورة الحالية، ضمن مجال التعليم وخدمة المجتمع - فئة الأسرة الإماراتية المتميزة، وهم: أسرة يوسف حسن عبدالله أحمد المرزوقي من دبي، أسرة علي محمد راشد محمد الكعبي من أبوظبي، أسرة راشد سالم سعيد علي الكندي من الفجيرة.وأعلنت الأمانة العامة للجائزة أن حفل تكريم الفائزين يُقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، اليوم في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، وأشارت إلى أنه تم ولأول مرة إعلان أسماء 4 فائزين بمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، والتي طرحتها الأمانة العامة لأول مرة على مستوى العالم، كما فاز بجائزة خليفة التربوية 24 فائزاً وفائزة من داخل الدولة، و12 فائزاً وفائزة على مستوى الوطن العربي.

وأعربت الأمانة العامة الجائزة عن تقديرها للمشاركات الثرية التي تلقتها من الميدان على المستويات المحلية والعربية، والدولية خاصة في ضوء طرح مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، والتي شهدت تنافساً كبيراً من قبل الباحثين والفرق العلمية المتخصصة في التعليم المبكر للطفولة والذين يمثلون أرقى الجامعات والمراكز البحثية المعنية بالتعليم المبكر للطفولة.

وشهدت الجائزة إقبالاً كبيراً على مستوى الوطن العربي، من جانب مختلف عناصر العملية التعليمية على المستويين المحلي والعربي للمشاركة في المجالات المطروحة في جائزة خليفة التربوية، وتميز هذه المشاركات سواء تلك التي تلقتها الجائزة أو المشاركات التي فازت وتتصدر اليوم منصات التتويج، فالجميع شارك في ترجمة رسالة وأهداف جائزة خليفة التربوية كمنصة تربوية رائدة لنشر التميز وتحفيز العاملين في الميدان التربوي على إطلاق المشاريع والمبادرات التي تنهض بالعملية التعليمية وتدفع بها إلى آفاق عالمية.