«خليفة للتعليم المبكر» تستعرض الخطة المستقبلية

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة المانحة لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، اجتماعاً ناقشت خلاله ما تحقق من برامج ومبادرات في دورتها الحالية، واستعرض أعضاء اللجنة خطة العمل المستقبلية للدورة المقبلة 2024، والبرامج التي تعزز من رسالة وأهداف هذا المجال في دعم التعليم المبكر للطفولة.

حضر الاجتماع كل من، أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، وحميد إبراهيم، عضو اللجنة التنفيذية للجائزة، والبروفيسور ستيفن بارنت، المدير المؤسس للمعهد الوطني لأبحاث التعليم المبكر بجامعة روتجرز بالولايات المتحدة الأميركية، رئيس اللجنة المانحة، والبروفيسورة إيرام سيراج، أستاذ تنمية وتعليم الطفل بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، والبروفيسورة نيرمالا راو من جامعة هونغ كونغ، والبروفيسورة يانا فليمنج، مديرة إدارة تنمية الطفولة المبكرة في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، وفاطمة أحمد البستكي، مديرة مجموعة مدارس، مدير مشروع تدريس اللغة الصينية بوزارة التربية والتعليم في الإمارات، وكذلك الدكتور لؤي جارودي، مستشار مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر.

وأشارت أمل العفيفي، إلى أهمية الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء اللجنة المانحة لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، حيث تم استعراض عدد من المحاور والبرامج والمبادرات التي تعزز من دور هذا المجال في الميدان التعليمي والتربوي، خاصة أنه طرح لأول مرة على مستوى العالم بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، ويترجم هذا المجال ما توليه قيادتنا الرشيدة من رعاية واهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة، وتوفير التشريعات والقوانين ونظم الرعاية التي تكفل للطفل حقوقه، وتوفر له بيئة اجتماعية وتعليمية وصحية سليمة، كما تترجم الجائزة تميز نموذج رعاية الطفولة المبكرة في الإمارات.

وأوضحت العفيفي، أن الاجتماع ثمن جهود فريق العمل لهذا المجال، وكذلك بارك للفائزين في الدفعة الأولى لهذا المجال والذين سيتم تكريمهم اليوم، في قصر الإمارات ضمن الفائزين بجائزة خليفة التربوية، وهنأ الاجتماع كلاً من مؤسسة داتا درايف 2030 في جمهورية جنوب أفريقيا عن البحث الفائز «مؤشر الازدهار بخمس»، والدكتورة لورا جاك سكوت جاستيس من جامعة ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأميركية عن البحث الفائز «خمسة وعشرين عاماً من البحوث والدراسات المتعمقة في القراءة»، وبنك التنمية للبلدان الأميركية في الولايات المتحدة عن مشروع «JADENK » رياضيات الحضانة ثنائية اللغة متعددة الثقافات في بنما»، ومؤسسة زاكورة في المملكة المغربية عن المشروع الفائزة «ANEER برنامج مبتكر لنموذج ما قبل المدرسة يعتمد على المجتمع المحلي».