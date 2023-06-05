تكريم الفائزين بجائزة «حمدان - الإيسيسكو» 12 الجاري

دبي (الاتحاد)

تحتفل مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» بتكريم الفائزين في الدورة الثالثة من جائزة «حمدان - الإيسيسكو» للتطوّع في تطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي، وذلك في حفل سيقام في مدينة الرباط في المملكة المغربية 12 يونيو الجاري، وسيتم تكريم 3 مشروعات فائزة من 3 دول هي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورين باكستان الإسلامية.

وصرح الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يسرّنا تكريم الفائزين في جائزة حمدان – الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي في دورتها الثالثة، والتي منذ إطلاقها في عام 2017 بدعم من المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه»، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» ساهمت في كشف وتحفيز وتكريم القائمين على المبادرات التطوعية والأعمال الخيرية. وقدّمت هذه الجائزة مساهمات جمّة في تطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي، حيث إنها امتدت إلى العديد من الدول في العالم العربي والإسلامي».

وأضاف: «ظلّت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وخلال مسيرتها الطويلة بالتعاون مع شركائها من المنظمات الدولية، مثل (الإيسيسكو) تساهم في تكريم المتميزين من الأفراد والمؤسسات للتنويه بإنجازاتهم الملموسة التي تساهم في تطوير وتعزيز التعليم الذي هو الأساس في تطور الشعوب وازدهار الأوطان». وحول الدورة الثالثة من الجائزة، أشار الدكتور السويدي إلى أن عدد المشاركات في جائزة حمدان - الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي في دورتها الثالثة قد بلغ 37 مشاركة من 18 دولة حول العالم، حيث وصل عدد المشاركات المؤهلة للتحكيم 22 مشاركة.

وفازت ثلاث مؤسسات هي مؤسسة الملك فيصل الخيرية من المملكة العربية السعودية عن مشروع جامعة الفيصل والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن مشروع مجمع مملكة البحرين العلمي ومؤسسة الخدمات التربوية الاجتماعية في جمهورية باكستان الإسلامية عن مشروع «الصم يصلون إلى مدارس باكستان».

وقد قام بتقييم الأعمال واختيار الفائزين لجنة تحكيم من كبار الخبراء في المجال، وانتهت أعمالها بترشيح ثلاثة مشاريع للفوز.