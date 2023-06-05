«إنترناشونال كوميونتي» تحتفل بتخريج الدفعة العشرين

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، نظمت مدارس إنترناشونال كوميونتي حفل تخرج الدفعة العشرين لطلبتها - فرع المشرف - والبالغ عددهم 113 طالباً، وذلك على مسرح مدارسها - فرع مركز المدينة.

حضر الحفل كبار المدعوين وأولياء الأمور، والخريجون ومعلموهم، وبدأ بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وألقى مدير المدرسة الدكتور زياد عودي كلمة أشار فيها إلى اعتزازه بالطلبة الخريجين، مشيداً بجهودهم المتميزة خلال سنوات الدراسة، داعياً الجميع إلى مواصلة التقدم لتحقيق أعلى مراتب النجاح والتطور. ثم ألقى محمد الشما العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدارس إنترناشونال كوميونتي، كلمة هنأ فيها الخريجين وأولياء أمورهم على تخرج أبنائهم، واستعرض في كلمته الإنجازات والتوسعات التي حققتها المدارس خلال الفترة الماضية. وأشاد بالدور الكبير لدعم القيادة الرشيدة لمسيرة التعليم. وحث المعلمين على أن يكونوا قدوة لطلابهم، وأن يغرسوا فيهم حب العلم والمعرفة، وأن يتركوا لديهم أثراً طيباً في قلوبهم وعقولهم. وقام معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي راعي الحفل بتسليم شهادات التخرج للخريجين والخريجات، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.