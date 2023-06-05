غداً انطلاق امتحانات نهاية الفصل الثالث للعام الدراسي 2022-2023

دينا جوني (دبي)

تنطلق يوم غدٍ «الأربعاء» امتحانات نهاية الفصل الثالث للعام الدراسي 2022-2023 للطلبة من صفوف الثالث إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة.

وتستمر مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بتنفيذ توجهها الجديد في عقد امتحانات ورقية وإلكترونية للطلبة بحسب المرحلة التعليمية، والتي كانت قد بدأت بتطبيقها للمرة الأولى في الفصل الدراسي الثاني.

وتنتهي المدارس اليوم من تنفيذ إجراءات دعم الطلبة من التاسع إلى الثاني عشر خلال امتحانات نهاية العام، وخصوصاً الذين أخفقوا في الحصول على نسبة الأداء المقبول خلال الفصلين الأول والثاني، فيما يستمر برنامج «تمكين» الرقمي في مرحلته الثالثة، والذي يستهدف تدريب الطلبة على اختبارات نهاية العام. وقد انطلقت الحصص الرقمية في 24 مايو الماضي لمختلف الصفوف الدراسية، وتستمر لغاية 15 يونيو المقبل لطلبة الثاني عشر في المسار العام، ولغاية السابع من يونيو في المسار المتقدّم. أما طلبة «النخبة» و«التطبيقي»، فقد أنهوا البرنامج في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي. ويستهدف «تمكين» المواد الأساسية، مثل الرياضيات والعلوم والمنهاج المتكامل والفيزياء والكيمياء والأحياء واللغتين العربية والإنجليزية، والعلوم الصحية.

الجدولة الزمنية

عملت المؤسسة على تحديث الجدولة الزمنية لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، لتبدأ في السابع من يونيو وتستمر لغاية 16 منه.

فيما سيتم الإعلان عن النتائج بدءاً من 22 يونيو ولغاية 26 يونيو، وفقاً للحلقات الدراسية. وبيّنت المؤسسة أنها ستعقد الامتحانات التعويضية خلال الفترة ما بين 19 و23 يونيو للطلبة المتغيبين عن الامتحانات بعذر مقبول. وسيتم تحليل وإعلان النتائج خلال الفترة من 22 إلى 26 يونيو، فيما حددت الفترة من 6 إلى 12 يوليو لامتحانات الإعادة، والإعلان عن نتائج نهاية العام الدراسي في 13 و14 يوليو، وهو اليوم الأخير من دوام الهيئات التدريسية والإدارية والفنية للعام الدراسي 2022 - 2023.

وسيؤدي طلبة «الثاني عشر» امتحانات نهاية الفصل في سبع مواد دراسية إلكترونياً وورقياً، مقابل خمس مواد أخرى ستكون إلكترونية بالكامل وتصحح آلياً، وأشارت المؤسسة إلى أن المواد الدراسية التي سيقدّمها الطلبة إلكترونياً وورقياً ستخصص لها فترتان بواقع ساعة للامتحان الورقي وساعة ونصف ساعة للامتحان الإلكتروني.

وحددت المؤسسة المواد التي سيؤديها الطلبة على فترتين إلكترونياً وورقياً، وهي مواد اللغتين الإنجليزية والعربية، والرياضيات، والرياضيات التطبيقية، والعلوم، والعلوم التطبيقية، والفيزياء. وتصحح الامتحانات الورقية مركزياً في مركز تقدير الدرجات، والإلكترونية تصحح مركزياً أيضاً من النظام. أما المواد التي سيمتحن فيها الطلبة إلكترونياً فهي التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم الصحية، والأحياء، والكيمياء وستصحح آلياً من النظام.

ووزعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تأدية الامتحان على أربع فترات زمنية بحسب اليوم والمادة. فالامتحان الواقع يوم الجمعة، يؤديه الطلبة من الساعة التاسعة لغاية الحادية عشرة صباحاً، وامتحانا الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية يؤديهما الطلبة من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الثانية بعد الظهر. أما الامتحانات الكتابية، فيؤديها الطلبة في «الفترة الأولى» من الأيام الامتحانية من الثانية عشرة ظهراً لغاية الواحدة بعد الظهر، على أن تؤدى بقية الامتحانات الإلكترونية من الساعة الواحدة لغاية الثانية والنصف بعد الظهر.

ويؤدي طلبة الثاني عشر الامتحان الكتابي والإلكتروني لمادة الفيزياء في السابع من يونيو، والامتحان الورقي والإلكتروني لمادة اللغة الإنجليزية في الثامن من يونيو. ويستكمل الطلبة يوم الجمعة في التاسع من يونيو امتحان العلوم الصحية، ومادة الرياضيات يوم الاثنين في الثاني عشر من يونيو، ويوم الثلاثاء اللغة العربية في الثالث عشر من يونيو. أما الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية فسيؤديها الطلبة في الرابع عشر والخامس عشر من يونيو، وأخيراً مادة الكيمياء أو الأحياء في السادس عشر من يونيو، وكانت «تعليم» قد خصصت الفترة الواقعة بين 22 و26 مايو لتسليم المشاريع النهائية لمواد المجموعة «ب».

إجراءات امتحانية

اعتمدت المؤسسة آليات وضوابط احتساب علامات طلبة الثاني عشر والمعدل النهائي، وذلك وفق أوزان الفصول الثلاثة، للتقييم التكويني والختامي. ووجهت «تعليم» الإدارات المدرسية بالتأكد من توفير القاعات الامتحانية وفقاً لعدد الطلبة وتوزيعهم، وتوفير المقاعد الدراسية، ومختبرات الحاسوب وأجهزتها، والتأكد من فاعلية شبكة الإنترنت. وكذلك توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي تغطي جميع القاعات والمرافق المستخدمة خلال فترة الامتحانات، وجاهزية العيادة المدرسية، وتوفير أماكن الانتظار للطلبة بما يتناسب مع الإجراءات المعمول بها. ومن الإجراءات أيضاً، تصميم لوحات إرشادية في ساحة المدرسة وعند المداخل الرئيسة لإرشاد الطلبة إلى مواقع القاعات الامتحانية، وتصميم لوحات إرشادية أخرى بالإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الطالب خلال فترة الامتحان توضع في المكان المناسب. وأفادت المؤسسة بأن معدل الطالب يستخرج من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة «أ» النظرية، في وقت تخضع مواد المجموعة «ب» العملية لتقييمات مركزية موحّدة، ويظهر تقييمها بالحروف وليس لها درجات، ولا تدخل ضمن المجموع. وأكدت أن طلبة الصفين الأول والثاني، لا يخضعون لاختبارات مركزية والتقييم يقوم به المعلم. فيما يخضع الصفان الثالث والرابع، لامتحانات ختامية في الفصول الدراسية الثلاثة، وفق أوزان 30% للفصل الأول، و35% للفصل الثاني، و35% للفصل الثالث.

لجان

وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم الإدارات المدرسية بتشكيل ثلاث لجان لإدارة ومتابعة تأدية امتحانات نهاية الفصل وضمان سير الأعمال فيها. أبرزها تشكيل لجنة لإدارة الامتحانات برئاسة مدير المدرسة وتتحمل المسؤوليات كافة، الإدارية والفنية التي تضمن سير أعمال الامتحانات في المدرسة بصورة سليمة ومنظّمة، وتشكيل لجان الملاحظة والمراقبة في القاعات الامتحانية، وتشكيل لجنة محددة لطباعة تذكرة الامتحان الإلكترونية برئاسة مدير المدرسة، وتتحمل المسؤولية في حال تسريب أي تذكرة امتحانية.

دعم

كان مركز العمليات المدرسية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قد وجّه جميع مديري المدارس بتنفيذ خمسة إجراءات لدعم الطلبة من التاسع إلى الثاني عشر خلال امتحانات نهاية العام، وخصوصاً الذين أخفقوا في الحصول على نسبة الأداء المقبول خلال الفصلين الأول والثاني.

وقد دعت «المؤسسة» رؤساء وحدات شؤون الطلبة والمرشدين الأكاديميين في المدارس الحكومية إلى تحقيق إجراء دراسة حالة لجميع الطلبة المستهدفين للوقوف على أسباب انخفاض المستوى الدراسي، وعقد لقاءات فردية للطلبة لتحديد احتياجاتهم وتقديم الإرشاد اللازم لهم، وتنفيذ ورش تخصصية للطلبة تهدف إلى تحفيز الدافعية للتعلم والاستعداد الأمثل لامتحانات الفصل الدراسي الثالث، والمتابعة الدورية للطلبة من خلال استمارات قياس للمستوى الأكاديمي، وخامساً وأخيراً عقد لقاءات مع أولياء أمور الطلبة المعنيين للوقوف على أسباب التأخر الدراسي وتقديم الدعم اللازم لأبنائهم.

أصحاب الهمم

بالنسبة للطلبة أصحاب الهمم، أتاحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن يحصلوا على 30 دقيقة إضافية على الوقت المخصص للامتحان الورقي في مختلف المواد الدراسية المستهدفة.