جامعة الشارقة تكرم فائزي «همم إماراتية»

الشارقة (وام)

كرمت جامعة الشارقة، الفائزين في مبادرة «همم إماراتية»، التي أطلقها مجلس طلابها لجميع مجالس الطلبة في جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز التنافسية وتحفيز الهمم ونشر التميز في المجالس الطلابية.

تهدف المبادرة كأحد الأنشطة المتميزة الموجهة للشباب الإماراتي، إلى تعزيز قيم انتمائه لوطنه ومجتمعه، وتحفيز العمل الجماعي والارتقاء بالإنجازات؛ وتضمنت دعوة مجالس الطلبة في جامعات الدولة إلى ترشيح أفضل ثلاث مبادرات قدمها الطلبة في مختلف مجالات العمل الطلابي.

وسعت الجامعة من خلال المبادرة التي أطلقتها في إطار احتفالها بيوبيلها الفضي، إلى نشر إنجازات الطلبة الهادفة لتنمية المجتمع، وتعزيز التنافسية بين الطلبة في الجامعات بتقديم المبادرات الخلاقة.

وكرمت الفائزين، الدكتورة أمينة المرزوقي، نائبة مدير جامعة الشارقة لشؤون الطلبة والأفرع، والدكتور عيد كنعان، عميد شؤون الطلاب في الجامعة، بحضور مديري ومشرفي الأنشطة في الجامعات المشاركة، وطلاب الجامعة.

وفاز بالمركز الأول مجلس طلبة جامعة سان جوزيف ومجلس طلاب جامعة الشارقة، وبالمركز الثاني مجلس طلبة جامعة خليفة، ومجلس طلبة جامعة العين، في حين كان المركز الثالث من نصيب مجلس طلبة جامعة عجمان، ومجلس طالبات جامعة الشارقة.