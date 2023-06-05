الثلاثاء 6 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

جامعة الشارقة تكرم فائزي «همم إماراتية»

جامعة الشارقة تكرم فائزي «همم إماراتية»
6 يونيو 2023 00:57

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
قرقاش يلتقي وزير خارجية قبرص
الإمارات وفيتنام تتأهبان لحقبة جديدة من الشراكة الاقتصادية

كرمت جامعة الشارقة، الفائزين في مبادرة «همم إماراتية»، التي أطلقها مجلس طلابها لجميع مجالس الطلبة في جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف تعزيز التنافسية وتحفيز الهمم ونشر التميز في المجالس الطلابية.
تهدف المبادرة كأحد الأنشطة المتميزة الموجهة للشباب الإماراتي، إلى تعزيز قيم انتمائه لوطنه ومجتمعه، وتحفيز العمل الجماعي والارتقاء بالإنجازات؛ وتضمنت دعوة مجالس الطلبة في جامعات الدولة إلى ترشيح أفضل ثلاث مبادرات قدمها الطلبة في مختلف مجالات العمل الطلابي.
وسعت الجامعة من خلال المبادرة التي أطلقتها في إطار احتفالها بيوبيلها الفضي، إلى نشر إنجازات الطلبة الهادفة لتنمية المجتمع، وتعزيز التنافسية بين الطلبة في الجامعات بتقديم المبادرات الخلاقة.
وكرمت الفائزين، الدكتورة أمينة المرزوقي، نائبة مدير جامعة الشارقة لشؤون الطلبة والأفرع، والدكتور عيد كنعان، عميد شؤون الطلاب في الجامعة، بحضور مديري ومشرفي الأنشطة في الجامعات المشاركة، وطلاب الجامعة.
وفاز بالمركز الأول مجلس طلبة جامعة سان جوزيف ومجلس طلاب جامعة الشارقة، وبالمركز الثاني مجلس طلبة جامعة خليفة، ومجلس طلبة جامعة العين، في حين كان المركز الثالث من نصيب مجلس طلبة جامعة عجمان، ومجلس طالبات جامعة الشارقة.

الإمارات
جامعة الشارقة
الشارقة
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في سباق أبو الأبيض
الرياضي
إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في سباق أبو الأبيض
اليوم 12:30
مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع ذروة موسم الصيف
الاقتصادي
مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع ذروة موسم الصيف
اليوم 12:30
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
الرياضي
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
اليوم 12:18
«الفرسان» يبحث خطة التحضير بـ «الفيديو»
الرياضي
«الفرسان» يبحث خطة التحضير بـ «الفيديو»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©