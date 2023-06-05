شراكة بين «زايد العليا» وجامعة أورال الروسية

أبوظبي (وام)

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب شراكة مع جامعة أورال الفيدرالية في روسيا؛ بهدف التعاون بين المؤسسة والجامعة في تصميم البرامج التعليمية والتطبيقات الذكية، وتبادل المواد الأكاديمية والمنشورات والمعلومات العلمية الأخرى، إضافة إلى التعاون التربوي في برامج الماجستير، والتعليم الإضافي لتدريب المتخصصين في مجال علم النفس حسب احتياجات المؤسسة.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد رفيع المستوى من الجامعة الروسية إلى مقر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، للاطلاع على تجربتها في رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، إضافة إلى التعرف على الخدمات التعليمية والتأهيلية والرعاية الصحية النفسية والاجتماعية التي تقدمها المؤسسة.

ضم الوفد الزائر إرين فياتشيسلاف وزير العلاقات الاقتصادية الدولية لمنطقة سيفردلوف، وكوكشاروف فيكتور رئيس الجامعة، وسيمانتوك الفيرا مديرة معهد الأورال للعلوم الإنسانية، ودميتري تشيرنوخوف نائب المدير لتطوير البرامج الإعلانية والشراكات الاجتماعية، وكان في استقبالهم عبد الله عبد العالي الحميدان، أمين عام المؤسسة وعدد من قياداتها.

شملت زيارة الوفد «كافية النحلة» للتعرف على المشروع الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات، وهو كافيه يديره أفراداً من أصحاب الهمم، وزيارة ورشتي الخياطة والنجارة بورش التأهيل المهني بالمؤسسة، والتعرف على خدمات إدارة الرعاية الصحية بالمؤسسة من خلال زيارة مختبر التأهيل الروبوتي الذكي، المختبر الأول المتكامل بالشرق الأوسط للعلاج وإعادة التأهيل بمقر المؤسسة، والمسبح العلاجي الذي يعد أحد المرافق العلاجية الأكثر تطوراً على مستوى الدولة، حيث يقدم خدمات العلاج المائي لأصحاب الهمم، فضلاً عن زيارة قسم التقييم الشامل.

وتشمل مجالات التعاون بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وجامعة أورال عمليات التبادل التربوية والأكاديمية التي يتم الاتفاق عليها بينهما، وكذلك التعاون في جانب تدريب الأبطال للمباريات الأولمبية، وبحيث تتم استضافة الفريق الروسي لنقل الخبرة والعكس، والتعاون في تصميم البرامج التعليمية والتطبيقات الذكية، وترتيب وإجراء الندوات والمؤتمرات والمعارض المشتركة بينهما.

وقع مذكرة التفاهم لتعزيز الشراكة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وفيكتور أ. كوكشاروف، رئيس الجامعة، بحضور لفيف من قيادات الجانبين والمتخصصين من الكوادر العلمية بالجامعة.

وأكد الحميدان أهمية إبرام الشراكة مع إحدى أهم الجامعات الرائدة في روسيا في مستوى الخبرات والبحث العلمي وآليات التشخيص والتقييم والعلاج والتأهيل لأصحاب الهمم.. وقال: نحن في مؤسسة زايد العليا نؤمن بحتمية وضرورة التعاون الدولي المشترك البناء الذي يخدم المصلحة والأهداف المشتركة، ونسعى للتعاون مع المؤسسات والجهات العالمية والمؤسسات العلمية المتميزة في مجال رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ولاسيما المتخصصة منها لتحقيق الاستفادة لمنتسبينا، منوهاً بأن المؤسسة سبق وأبرمت أكثر من شراكة استراتيجية مع مؤسسات وجهات عربية ودولية متخصصة.

وأضاف: هدفنا من هذا التعاون هو تحقيق الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الجامعة الروسية في عملنا لصالح منتسبينا من خلال استثمار التقدم التكنولوجي العالمي بمجالات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء معامل التشخيص النفسي والعصبي في المؤسسة، كما إننا نأمل الترتيب لتنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات والمعارض المشتركة مع الجامعة، فضلاً عن الاستفادة من خبرات الجامعة بمجال رياضة أصحاب الهمم.

من ناحيته، أكد أورال فيكتور أ. كوكشاروف أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجامعة والمؤسسة تمثل خطوة هامة لتطوير التعاون المتبادل لصالح الجانبين، مشيراً إلى أن مؤسسة زايد العليا وجامعة أورال الفيدرالية سيعملان سوياً لتطوير برامج تعليمية شاملة لأصحاب الهمم، ويتعاونان في مجالات العلاج النفسي وعلم النفس العصبي وعلم التربية، إضافة إلى توحيد المدارس العلمية لإجراء البحوث المتقدمة المشتركة لصالح البشرية جمعاء، وأنه بهذا التعاون المشترك يمكن تحقيق نجاحات كبيرة.