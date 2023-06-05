هيئة البيئة - أبوظبي وأدنوك تطلقان مبادرة لإعادة التدوير

أبوظبي (الاتحاد)

بالتزامن مع يوم البيئة العالمي، الذي يصادف الخامس من يونيو، ويركز هذا العام على الحلول المستدامة للتلوث البلاستيكي، ولدعم أهداف الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي وشركة أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة في مجال توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مبادرة رائدة لإعادة التدوير تتضمن توفير آلات لاسترداد القناني المتطورة (RVM)، في محطات «أدنوك للتوزيع» للبيع بالتجزئة، وذلك كمرحلة أولى. يدعم هذا التعاون تنفيذ سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، والتي أطلقتها هيئة البيئة - أبوظبي في عام 2020.

بالإضافة إلى التعاون مع أدنوك للتوزيع، يدعم عدد من تجار البيع بالتجزئة الرئيسيين هذه السياسة بما في ذلك: كارفور، ولولو هايبر ماركت، وجمعية أبوظبي التعاونية وسبار، وشويترام، وسبينس، وويتروس. ومن خلال هذه الشراكة مع القطاع الخاص، تم تحقيق انخفاض كبير في عدد الأكياس البلاستيكية المستهلكة بنسبة تصل إلى 95%.

والسياسة التي تهدف إلى الحد من الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، تهدف أيضاً إلى استرداد 50% من عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، والتي يبلغ وزنها 7500 طن. سيتم تحقيق ذلك من خلال نظام استرداد القناني البلاستيكية القائم على الحوافز، وتوفير بنية تحتية ذكية للاسترداد تتضمن آلات استرداد القناني والحاويات الذكية، وغيرها من تطبيقات التجميع من الباب إلى الباب في جميع أنحاء أبوظبي. ولدعم نجاح مبادرة استرداد القناني، عملت هيئة البيئة - أبوظبي على إشراك أصحاب المصلحة مثل تجار البيع بالتجزئة الرئيسيين، ومواقع الجذب الرئيسية، والمطارات، ومطوري العقارات، وغيرهم.

آلات

تعمل هيئة البيئة – أبوظبي مع «فيوليا» من خلال مبادرة RECAPP لنشر آلات استرداد القناني في المواقع الرئيسية التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور، ومن ضمنها مراكز التسوق، والمؤسسات الأكاديمية، وكورنيش أبوظبي، ومواقع أخرى لجذب الزوار. تأتي هذه المبادرة في إطار حملة التوعية المجتمعية التي أطلقتها «الهيئة» بعنوان «معاً نحو الصفر»، وتهدف إلى تشجيع سكان أبوظبي على استخدام بدائل بيئية أكثر استدامة لتقليل الاعتماد على المواد المستخدمة لمرة واحدة، وضمان تولّد قدر أقل من النفايات، وكذلك تقليل الانبعاثات، وضمان عدم الإضرار بالتنوع البيولوجي.

يمكن لعملاء «أدنوك للتوزيع» إيداع القناني البلاستيكية المستعملة وعلب الألمنيوم في أجهزة آلات استرداد القناني المتوفرة في أماكن مناسبة مقابل نقاط المكافآت. وستعمل كل آلة على إطلاع الجمهور تلقائيًا على مجموع القناني التي تم إيداعها، بالإضافة إلى حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تم التخلص منها نتيجة لجهود إعادة التدوير، وسيتم توفير المزيد من آلات استرداد القناني عبر شبكة محطات البيع بالتجزئة التابعة لأدنوك للتوزيع بنهاية شهر يوليو.

استعادة القناني

قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «أعلنّا مؤخراً عن النجاح الملحوظ الذي حققناه في العام الأول من حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة. وحتى يستمر هذا النجاح، نسعى دائماً لإطلاق مبادرات مماثلة للحد من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي، حيث تهدف هذه المبادرة إلى استعادة القناني البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، والتي تضر ببيئتنا. هذا لأن كل قنينة بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة تحتاج إلى 450 عاماً لتتحلل بشكل كامل. مما يعني أن بيئتنا البرية والبحرية ستمتلئ بجزيئات البلاستيك الدقيقة، التي تؤثر على تنوعنا البيولوجي ونظمنا البيئية، والأهم من ذلك على صحة الإنسان».

زيادة الوعي

قال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: «من خلال توفير فرص إعادة التدوير في محطات خدمة أدنوك للتوزيع، فإننا نغتنم فرصة فريدة لإشراك عملائنا في رحلتنا نحو الاستدامة. بالإضافة إلى تقليل النفايات وإعادة تدوير البلاستيك والألمنيوم، وسيساهم توفير آلات استرداد القاني أيضاً في زيادة الوعي لدى عملائنا بالقضايا البيئية المهمة».

وتوفر هذه الآلات حلاً بسيطاً وفعالاً لمشكلة التلوث بالقناني البلاستيكية المتنامية، فهي تعمل على قبول القناني البلاستيكية المستعملة وإعطاء المكافآت في المقابل.