«بيئة ومحميات الشارقة»: حماية البيئة واجب

الشارقة (وام)

تحرص هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة على أن تكون حاضرة بشكل فاعل وحيوي مع دول العالم باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف في الخامس من يونيو من كل عام، للاحتفاء بهذه المناسبة والتعبير عن جمع الحشود من أجل المساهمة في حماية الأرض وذلك، من خلال تشكيلة من البرامج والفعاليات وأنشطة التوعية الهادفة، وباعتبار المناسبة منصة عالمية لإلهام التغيير الإيجاب.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة «يشكل الخامس من يونيو محطة كبيرة ومهمة في عملنا ونشاطنا وأجندتنا، إذ يسلط اليوم العالمي للبيئة الضوء على التحديات البيئية الملحة، تحت شعار «محاربة التلوث البلاستيكي»، والذي يستحق العمل والتقدير وبذل كل الجهود لحماية هذه الأرض التي تتسع لنا جميعاً، وهي الموطن الوحيد للبشرية.