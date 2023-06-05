تأهيل أصدقاء حقوق الطفل للمشاركة في COP28

دبي (وام)

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ورشة توعية لأصدقاء حقوق الطفل في مدارس دبي، بحضور سفراء لتغيير المناخ من الأطفال واليافعين؛ وذلك بهدف تعريف أصدقاء حقوق الطفل بقضية التغير المناخي بشكل منهجي وأثرها على حق الطفل في بيئة آمنة ومستدامة. ويأتي ذلك في إطار التعاون بين «الهيئة» و«اليونيسف» في نشر الوعي بحقوق الطفل وتدريب مدربين مؤهلين من الأطفال وأعضاء الهيئات التدريسية للتوعية بهذه الحقوق، وسعياً لإتاحة فرصة لمشاركة الأطفال بدورهم كمؤثرين ومشاركين في التغيير خلال استقبال دبي لقمة المناخ «COP 28» التي ستنعقد أواخر العام الحالي في «إكسبو دبي». وأكد الدكتور محمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع أهمية تأهيل الأطفال بين عمر 8 و17 عاماً لفهم قضايا البيئة، لا سيما قضية التغير المناخي، بما يتيح لهم المشاركة في الحفاظ على حقوقهم في بيئة آمنة ومستدامة وتأسيسهم بشكل مناسب للمساهمة في وضع البرامج والخطط وتطوير السياسات المهمة لحماية المناخ.

من جانبه، قال الطيب آدم ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» لدول الخليج العربي: إن تغير المناخ، أزمة حقوق طفل حيث إنها تعوق تحقيق جميع حقوق الأطفال، كما ورد في الاتفاقية.