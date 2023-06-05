بلدية دبي تُنظّم فعاليات توعية بيئية

دبي (الاتحاد)

نظّمت بلدية دبي عدداً من المبادرات والفعاليات البيئية التوعوية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 يونيو من كل عام، وهدفت البلدية من خلال مبادراتها إلى تسليط الضوء على القضايا البيئية وأهمية الحفاظ على المحميات الطبيعية واستدامة الموارد الطبيعية والنظم البيئية، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع وتشجيعهم على تبني السلوك البيئي الإيجابي.

وشملت الفعاليات التي أقامتها البلدية، تنفيذ ورش ومحاضرات بيئية توعوية استهدفت فئة الشباب في مركز الشباب ضمن أبراج الإمارات، وموظفي عدة جهات حكومية وخاصة في إمارة دبي، إضافةً إلى ورشة توعية في مركز النهضة النسائية فرع الليسيلي، فضلاً عن إقامة حملات توعية لما يزيد على 2.000 طالب من المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة، وتوعية زوار مدينة الطفل.