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مبادرة «غرس الاستدامة» في عجمان

مبادرة «غرس الاستدامة» في عجمان
6 يونيو 2023 00:57

عجمان (وام)

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نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان مبادرة «غرس الاستدامة»، بالتعاون مع 6 شركاء من الدوائر الحكومية المحلية في الإمارة، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة الذي صادف أمس.
ويشارك في المبادرة دائرة البلدية والتخطيط، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، دائرة المالية، وهيئة النقل، دائرة التنمية السياحية، هيئة المناطق الحرّة، وتشمل المبادرة زراعة الأشجار وخاصة النخيل والنباتات المختلفة في مختلف المؤسسات الحكومية والحدائق العامة.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المواطنين والمقيمين على الاهتمام بالبيئة والحفاظ على الطبيعة الخلابة للإمارة، كما تأتي مبادرة «غرس الاستدامة» كجزء من التزام الدائرة بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتعكس الرؤية الرائدة للحكومة في مجال الحفاظ على البيئة، وتعزيز الاستدامة في القطاعات الحكومية كافة.

يوم البيئة العالمي
عجمان
الإمارات
دائرة التنمية الاقتصادية
اليوم العالمي للبيئة
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