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«طرق دبي» توفر رحلات مجانية لـ«كريم بايك»

«طرق دبي» توفر رحلات مجانية لـ«كريم بايك»
6 يونيو 2023 00:58

دبي (وام)

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالشراكة مع «كريم بايك»، عن توفير رحلات مجانية للدراجات الهوائية «كريم بايك» لعملائها بتاريخ 10 يونيو الحالي، وذلك احتفالاً بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف 5 يونيو من كل عام.
وسيتم توفير الدراجات في 186 محطة بجميع أنحاء إمارة دبي، لعدد غير محدود من الرحلات، شريطة ألا تتجاوز مدة الرحلة الواحدة 45 دقيقة. 
وتعد هذه المبادرة نموذجاً مميزاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، المتمثلة في تحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، إلى جانب مواءمتها مع استراتيجية وغايات الهيئة، في تحقيق الريادة المجتمعية ضمن إطار عمل الاستدامة، من خلال إطلاق الفعاليات المجتمعية الداعمة للقضايا البيئية.

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