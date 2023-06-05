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600 ألف درهم لـ«دبي الخيرية» من «الأوقاف»

600 ألف درهم لـ«دبي الخيرية» من «الأوقاف»
6 يونيو 2023 00:57

دبي (الاتحاد)

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تلقت جمعية دبي الخيرية من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في الإمارة مساعدات بقيمة 600 ألف درهم لحملتها الرمضانية الفائتة «يدوم الخير»، في إطار الشراكة المجتمعية والخيرية بين الطرفين.
وأوضحت الجمعية أن قرابة 484 أسرة وحالة مرضية استفادت من الدعم الذي قدمته المؤسسة خلال الحملة، منها 400 أسرة تلقت كوبونات مواد غذائية بقيمة 500 درهم للكوبون الواحد، إضافة إلى كفالة 45 أسرة يتيم، وتقديم الدعم لنحو 44 حالة مرضية تقدمت بطلبات مساعدة للجمعية للحصول على العلاج والدواء.
وأعرب أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية عن شكره للمؤسسة، مؤكداً أنها واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين للجمعية على امتداد الأعوام الماضية في مجال العمل الإنساني والخيري والتنموي.
وقال: إن المبالغ التي قدمتها المؤسسة للجمعية، تمثل دعماً كبيراً يسهم في استمرار المبادرات والبرامج الخيرية المتميزة التي تقدمها دبي الخيرية وتجسد من خلالها رؤية دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة في مد يد العون والإحسان للمحتاجين.
وأضاف:«مؤسسة الأوقاف ورعاية أموال القصر تحرص على تقديم الدعم الكامل للمبادرات الإنسانية التي تطلقها الجمعيات والمؤسسات والخيرية في دبي سنوياً في شهر رمضان المبارك لإسعاد الأسر والحالات المحتاجة عبر عدة برامج تشملها الحملة الرمضانية، في إطار نهجها الإنساني ورؤيتها المجتمعية بضرورة دعم الأسر المتعففة والأرامل والأيتام لإعانتهم على تحمل تكاليف أعباء الشهر الفضيل».
وشملت مساعدات المؤسسة للجمعية، تقديم 200 ألف درهم لكل من «الحالات المرضية»، «مساعدات الأيتام» و«كوبونات المير الرمضاني».
كما تمكنت الجمعية من خلال دعم المؤسسة لها، من توفير كوبونات المير الرمضاني لنحو 400 أسرة، قيمة كل كوبون 500 درهم، بإجمالي 200 ألف درهم.
مساعدات 40 أسرة يتيم
من خلال الدعم الذي قدمته المؤسسة، فقد تمكنت دبي الخيرية من مساعدات 40 أسرة يتيم بعدد أفراد قدره 236 فرداً، إضافة إلى تقديم 200 ألف درهم لـ45 حالة مرضية تنوعت بين الإصابة بالسرطان والجلطات الدماغية والتصلب اللويحي وتليف الرئة وأمراض القلب والعمليات الجراحية وشلل الأطفال وعمليات العيون، عطفاً على تقديم مساعدة بمبلغ 5 آلاف درهم للحالة الواحدة، وأخرى بمبلغ 3500 درهم للحالة الواحدة.

دبي الخيرية
الإمارات
دبي
جمعية دبي الخيرية
مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر
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