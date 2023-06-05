أوقاف الشارقة تطلق «مسجد كل عام»

الشارقة(الاتحاد)

أطلقت دائرة الأوقاف بالشارقة مشروع مسجد كل عام، الذي تتبلور فكرته بمشاركة الأفراد للمساهمة في بناء عقارات وقفية يخصص ويصرف ريعها كل عام على بناء المساجد وإعمارها، بحيث تشيد المساجد داخل وخارج الدولة سنوياً من ريع هذا المشروع، ليكون صدقة جارية عن المساهمين.

وقال طالب المري مدير عام الدائرة: جاء الحث في ديننا الحنيف على أهمية بناء المساجد ووضح عظم أجره وثوابه، قال تعالى: (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين)، ويأتي هذا المشروع في إطار رؤيتنا لتعزيز الهوية الإسلامية والقيم الدينية، وتفعيل دور الدائرة المنوط بها في خدمة المجتمع.