الثلاثاء 6 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«بيت الخير» تطلق مشروع «سقيا الماء»

مشروع سقيا الماء (من المصدر)
6 يونيو 2023 00:57

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قرقاش يلتقي وزير خارجية قبرص
الإمارات وفيتنام تتأهبان لحقبة جديدة من الشراكة الاقتصادية

أطلقت «بيت الخير» مشروعاً جديداً يحمل اسم «سقيا الماء»، كمبادرة مجتمعية تتمثل في توفير عبوات ماء الشرب للمصلين في المساجد والمصليات، خدمة لرواد المساجد وتعزيزاً لقيم التراحم والتكافل التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف.
وأكّد عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، أن الجمعية أطلقت مشروع «سقيا الماء» عملاً بالحديث الشريف: «أفضل الصدقة سقي الماء»، وقال: «مواسم الخير والعطاء لا تتوقف لدى جمعية بيت الخير، وهي تحرص باستمرار على إطلاق المشاريع النوعية لخدمة مختلف فئات المجتمع، فبعد الانتهاء من تنفيذ المشاريع الموسمية الرمضانية بنجاح، أطلقت الجمعية حزمة من المشاريع والمبادرات المجتمعية، وفي مقدّمتها«سقيا الماء» نظراً للأهداف والمعاني الإنسانية العظيمة التي يحملها في طياته، بالإضافة إلى إقبال المسلمين على التبرع لهذا المشروع، ولا سيما أن الرسول – صلى الله عليه وسلم - قد بشّر الساعي إلى توفير الماء بالأجر الكبير والثواب الجزيل».
وأضاف العوضي: «تقوم الجمعية ضمن هذه المبادرة بتوفير عبوات ماء الشرب في 106 مساجد ومصليات في مختلف أنحاء إمارة دبي، وهي تسعى للتوسع في هذا المشروع انطلاقاً مما يجود به المحسنون الكرام، حيث وفّرت سبلاً متنوعة للتبرع بأيسر الطرق، فيمكن للراغبين بدعم المشروع، التبرع من خلال التطبيق الذكي للجمعية، أو الموقع الإلكتروني: www.beitalkhair.org ، بالإضافة إلى شراء كوبون«سقيا الماء» من مواقع«بيت الخير» الخارجية والمنتشرة في أنحاء الإمارات بقيمة 10 دراهم.

دبي
الإمارات
جمعية بيت الخير
سقيا الماء
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في سباق أبو الأبيض
الرياضي
إقبال كبير على التسجيل للمشاركة في سباق أبو الأبيض
اليوم 12:30
مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع ذروة موسم الصيف
الاقتصادي
مطار الشارقة يؤكد جاهزيته للتعامل مع ذروة موسم الصيف
اليوم 12:30
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
الرياضي
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
اليوم 12:18
«الفرسان» يبحث خطة التحضير بـ «الفيديو»
الرياضي
«الفرسان» يبحث خطة التحضير بـ «الفيديو»
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©