«بيت الخير» تطلق مشروع «سقيا الماء»

دبي (الاتحاد)

أطلقت «بيت الخير» مشروعاً جديداً يحمل اسم «سقيا الماء»، كمبادرة مجتمعية تتمثل في توفير عبوات ماء الشرب للمصلين في المساجد والمصليات، خدمة لرواد المساجد وتعزيزاً لقيم التراحم والتكافل التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف.

وأكّد عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، أن الجمعية أطلقت مشروع «سقيا الماء» عملاً بالحديث الشريف: «أفضل الصدقة سقي الماء»، وقال: «مواسم الخير والعطاء لا تتوقف لدى جمعية بيت الخير، وهي تحرص باستمرار على إطلاق المشاريع النوعية لخدمة مختلف فئات المجتمع، فبعد الانتهاء من تنفيذ المشاريع الموسمية الرمضانية بنجاح، أطلقت الجمعية حزمة من المشاريع والمبادرات المجتمعية، وفي مقدّمتها«سقيا الماء» نظراً للأهداف والمعاني الإنسانية العظيمة التي يحملها في طياته، بالإضافة إلى إقبال المسلمين على التبرع لهذا المشروع، ولا سيما أن الرسول – صلى الله عليه وسلم - قد بشّر الساعي إلى توفير الماء بالأجر الكبير والثواب الجزيل».

وأضاف العوضي: «تقوم الجمعية ضمن هذه المبادرة بتوفير عبوات ماء الشرب في 106 مساجد ومصليات في مختلف أنحاء إمارة دبي، وهي تسعى للتوسع في هذا المشروع انطلاقاً مما يجود به المحسنون الكرام، حيث وفّرت سبلاً متنوعة للتبرع بأيسر الطرق، فيمكن للراغبين بدعم المشروع، التبرع من خلال التطبيق الذكي للجمعية، أو الموقع الإلكتروني: www.beitalkhair.org ، بالإضافة إلى شراء كوبون«سقيا الماء» من مواقع«بيت الخير» الخارجية والمنتشرة في أنحاء الإمارات بقيمة 10 دراهم.