انضمام 278 عضواً إلى «نادي ذخر» منذ افتتاحه

دبي (الاتحاد)

كشف نادي ذخر في دبي، إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، عن أن عدد الأعضاء المنضمين للنادي منذ افتتاحه في شهر مايو الماضى بلغ 278 عضواً، منهم 164 من النساء، ما يُعد رقماً قياسياً يعكس ثقة المجتمع بما يقدمه النادي من خدمات متكاملة لكبار المواطنين في الإمارة.

وأكد الدكتور خالد لوتاه، مدير نادي ذخر، أن أهداف نادي ذخر يلخصها شعاره «لتظل دبي شابة دائماً»، حيث يسعى «ذُخر» إلى تمكين ودمج كبار المواطنين في المجتمع وتعزيز جودة حياتهم، عبر تقديم خدمات متكاملة تسهم في مساعدة المستفيدين من خدمات النادي في مواكبة التطور السريع للحياة بكافة أوجهها، وتعزيز ثقتهم بأنهم مساهمون فاعلون في إنجازات الحاضر وشركاء في صنع المستقبل بما يحملون من خبرات وتجارب اكتسبوها على مدار سنوات طويلة من العمل والعطاء.

وأوضح، أن الإقبال الكبير والمتسارع من كبار المواطنين من أصحاب التجارب والخبرات العملية والعلمية والحياتية للالتحاق بنادي ذخر، يُعد انعكاس لثقة كبار المواطنين بما تقدمه الحكومة من اهتمام ورعاية تضمن لهم الاستثمار الأمثل للوقت والحصول على الاستقرار النفسي والاجتماعي، والرعاية الصحية، والبيئة المناسبة التي تمكنهم من تقديم تجاربهم للمجتمع عبر التواصل الفعال مع مختلف الفئات العمرية، من خلال الأنشطة والبرامج المعدة لهم مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين للنادي.