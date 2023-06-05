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«قضاء أبوظبي» تحصل على الآيزو العالمية في إدارة التعلم والتدريب

خلال تسلم شهادة الأيزو العالمية (من المصدر)
6 يونيو 2023 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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حصلت دائرة القضاء في أبوظبي، على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الآيزو 29993:2017 في مجال إدارة التعلّم والتدريب خارج إطار التعليم الرسمي، والتي يمنحها المعهد البريطاني للمعايير BSI، لتكون بذلك أول جهة تتمكن من تحقيق هذا الإنجاز على مستوى تنفيذ العمليات التدريبية المؤسسية في إمارة أبوظبي.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص دائرة القضاء على اعتماد أعلى المعايير المطبقة عالمياً في مختلف القطاعات، بما يدعم الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الأداء، وضمان الارتقاء بمستويات الجودة في الخدمات القضائية والعدلية، في ظل الاهتمام بتنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية، باعتبارهم العنصر الرئيس والفاعل في عملية التنمية المستدامة والتطوير المستمر، بما يحقق التوجهات الاستراتيجية لحكومة أبوظبي للوصول إلى الريادة عالمياً.
ومن جانبه، أكد أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، خلال استقباله وفد المعهد البريطاني للمعايير، لتسلم شهادة الآيزو العالمية، أن تنمية منظومة الموارد البشرية تعد عاملاً أساسياً لمواجهة التحديات ومواكبة المتغيرات، في حين يترجم الحصول على هذه الشهادة مبدأ التميز الذي تنتهجه الدائرة في جميع عملياتها، بما يدعم تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية في ضوء استشراف المستقبل.

أبوظبي
الإمارات
دائرة القضاء
الآيزو
شهادة الآيزو
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