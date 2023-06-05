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شرطة دبي تكرم سائقاً سلمها 101 ألف درهم

شرطة دبي تكرم سائقاً سلمها 101 ألف درهم
6 يونيو 2023 00:57

دبي (الاتحاد)

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كرم العميد ماجد سلطان السويدي، مدير مركز شرطة البرشاء، محمد سفيان محمد رياض اراين، باكستاني الجنسية، والذي يعمل سائقاً في إحدى شركات تأجير سيارات الليموزين، بحضور العقيد أحمد بن حضيبه، نائب مدير المركز بالوكالة، والمقدم عادل موسى، رئيس قسم الشؤون الإدارية، والملازم أول منى عبد المحسن، رئيس قسم اسعاد المتعاملين، وذلك تقديراً لأمانته وحرصه على تسليم الشرطة مبلغ مالياً قدره 101 ألف و463 درهماً نسيها أحد الركاب في سيارة الأجرة التي يقودها. وأشاد العميد ماجد السويدي بأمانة محمد رياض، التي تجسد القيم النبيلة التي يفخر بها المجتمع، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة «شرطة البرشاء» بتحفيز الجمهور لدورهم الإيجابي. بدوره، عبر محمد رياض، عن سعادته بتكريم شرطة دبي، مؤكداً أن شعوره بالواجب دفعه لسرعة تسليم المبلغ المالي إلى مركز شرطة البرشاء بعد العثور عليها .

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