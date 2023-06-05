«كنف» يزود كوادره بتقنيات لحماية الأطفال ضحايا الاعتداءات

الشارقة (وام)

تواصل إدارة سلامة الطفل بالشارقة الجهود لإطلاق بيت الطفل «كنف» البيت الأول من نوعه في المنطقة والذي سيوفر الحماية المتكاملة والعلاج اللائق والإرشاد المناسب لكل طفل يتعرض لإساءة أو اعتداء جنسي أو جسدي أونفسي، حيث نظم برنامج تدريبي متخصص بعنوان «طُرق الاستماع والتعامل مع ضحايا العنف من الأطفال»، مسجلاً أولى برامج «كنف» بالتزامن مع اليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات الذي يصادف 4 يونيو من كل عام.

استضافت الجلسة الأولى ضمن البرنامج الدكتورة بنة بوزبون التي تمتلك خبرة تزيد عن ثلاثين عاماً في التشخيص والعلاج النفسي والتربوي بمملكة البحرين، وعرضت بوزبون خلال الجلسة آليات طرق متخصصة في التعامل مع ضحايا العنف من الأطفال مستهدفةً فتح باب تبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية والعملية والمتخصصة بقواعد التواصل مع الأطفال الذين تعرضوا لإساءات جسدية وغير جسدية.