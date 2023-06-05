"نيابة أبوظبي" تطلب متهمة للتحقيق لإثارة الرأي العام والاعتداء على الخصوصية

باشرت النيابة العامة في أبوظبي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق متهمة عربية الجنسية بإثارة الرأي العام والاعتداء على الخصوصية باستخدام الشبكة المعلوماتية، من خلال تعديها اللفظي على أحد الأشخاص المشاركين في فعالية معرض الكتاب التي أقيمت في الدولة خلال الفترة الماضية، وذلك أثناء بث فيديو مباشر على منصة للتواصل الاجتماعي من غير رضا المجني عليه.

كانت نيابة أبوظبي، قد اتخذت الإجراءات اللازمة في الواقعة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت الاعتداء اللفظي من قبل المتهمة، وتوجيهها اللوم للمعتدى عليه لتواجده في الفعاليات العامة، بسبب سابقة الحكم عليه في قضية خارج الدولة.

وأكدت النيابة العامة في أبوظبي أن القانون في دولة الإمارات، يضمن حقوق جميع الأفراد، ولا يقبل المساس أو التعدي بأي وجه من الوجوه على الآخرين أو التجاوز في حقهم، أو أي محاولات للإخلال بالنظام العام، في ظل التمسك بسيادة القانون وتحقيق العدالة.

وأشارت إلى أن المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) درهم ولا تزيد على (500,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بإحدى الطرق الآتية: استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.