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الإمارات

«الإمارات لأبحاث التنقّل» ينضمّ للاتحاد الدولي للطرق

حمد الجسمي خلال تسلم شهادة العضوية (من المصدر)
6 يونيو 2023 00:57

العين (الاتحاد)

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أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة انضمام مركز الإمارات لأبحاث التنقّل إلى عضوية الاتحاد الدولي للطرق، ليكون بذلك أول جهة بحثية أكاديمية في دولة الإمارات تنضمّ لهذه العضوية.
حضر حفل الإعلان الدكتور حمد عبد الله الجسمي، مدير مركز الإمارات لأبحاث التنقّل، ووفد من قيادة الاتحاد الدولي للطرق في الولايات المتحدة الأميركية برئاسة الدكتور كميل قالوش، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للطرق، ومجموعة من الأساتذة والباحثين والخبراء العاملين في المركز، وممثّلون عن جهات عدة معنية بقطاع النقل، ومجموعة من طلبة الجامعة.
وقال الدكتور حمد الجسمي: «مواكبة لإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 (عام الاستدامة) في دولة الإمارات العربية المتحدة، حرص مركز الإمارات لأبحاث التنقّل على الانضمام لعضوية الاتحاد الدولي للطرق بهدف تحقيق نظام مواصلات آمن ومتكامل، فعّال وصديق للبيئة، من خلال التعاون مع المؤسسات غير الربحية والقطاعين الخاص والعام لمضافرة الجهود فيما يتعلق بالبحث العلمي وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية بقطاع النقل».
وقال: «ستوفّر لنا هذه العضوية العديد من المزايا والفوائد التي تدعم أعمال المركز وأهدافه الرامية لخدمة الرؤية التنموية المُستدامة التي تتطلّع إليها الحكومة الرشيدة، مثل: إنشاء شبكة دولية تخلق فرصاً للتواصل مع أفضل الخبراء والمُتخصّصين في هذا المجال، ودعم قادة الغد بالاستفادة من دعم برامج تدريب الطلبة، والمُشاركة بالحلقات الدراسية، والندوات والمؤتمرات التي يُقيمها الاتحاد، مع أفضل الفرص لنشر الأوراق البحثية في مجلة الاتحاد الدولي للطرق الفصلية، إضافة إلى المُشاركة في مسابقات مشاريع الطرق والهندسة، وفرص تمويل أبحاث الطلبة».

الإمارات
جامعة الإمارات
الاتحاد الدولي للطرق
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