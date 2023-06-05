تعاون لتطوير البحوث السريرية والابتكار في الرعاية الصحية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الصحة، اتفاقية تعاون مع «إيلي ليلي»، شركة المستحضرات الصيدلانية العالمية الرائدة، على هامش زيارة وفد أبوظبي إلى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بهدف تأسيس إطار تعاون شامل ضمن مجالات البحوث السريرية، وأدلة العالم الواقعية، وتقنيات الرعاية الصحية، وذلك في ظل الجهود الرامية لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة.

ومن خلال هذا التعاون، تسعى أبوظبي لتعزيز محفظة شراكاتها مع الشركات العالمية الرائدة لتبادل المعارف والخبرات، بما ينسجم مع أفضل المعايير والممارسات العالمية. كما تدعم هذه الاتفاقية الجهود المستمرة لتأسيس اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة في أبوظبي من خلال الارتقاء بالإمكانات الوطنية في دولة الإمارات، علاوة على إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية التقليدية في الإمارة. وبما يعكس المنظومة المتنوعة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، سيستكشف الطرفان فرص التعاون في مجالات الخدمات الصحية وعلوم الحياة للخروج بأفضل نتائج الرعاية الصحية على المستويين المحلي والإقليمي.

وبحضور معالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة ولي آن بيوسي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والاتصال في «إيلي ليلي»، وقع اتفاقية التعاون كل من الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في الدائرة وإيرينا زابوروزيت، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «إيلي ليلي».

وتماشياً من تطلعات أبوظبي الطموحة في الرعاية الصحية، سيعمل الجانبان على المضي بجهود البحث السريري وعلوم الحياة في الإمارة، مع التركيز على الأورام والسكري والأمراض العصبية. بالإضافة إلى ذلك، ستتعاون دائرة الصحة بأبوظبي مع «إيلي ليلي» لاستكشاف الابتكارات الكفيلة بمعالجة تحديات الرعاية الصحية العالمية، عبر الاستفادة من بنية وإمكانات الرعاية الصحية وعلوم الحياة المتطورة في أبوظبي.

وستعمل الاتفاقية في جوهرها على تعزيز بصمة أبوظبي في بحوث وتطوير علوم الحياة، ودفع عجلة الابتكار ضمن مختلف مجالات الرعاية الصحية والعلاجات المتقدمة. وستسرع الاتفاقية من وتيرة تطوير علاجات جديدة للأمراض، وتحسين مخرجات الرعاية الصحية، والمساهمة في الصحة والعافية على مستوى العالم.