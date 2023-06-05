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افتتاح مستشفى المرفأ بعد التحديث والتطوير الشامل

خلال افتتاح مستشفى المرفأ
6 يونيو 2023 00:57

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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افتتحت مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، مستشفى المرفأ بعد الانتهاء من عمليات التوسعة والتحديث والتطوير الشامل الذي شمل كافة الأقسام والوحدات داخل المستشفى، بهدف تطوير البنية التحتية بما يسهم في تسهيل تقديم الخدمات المقدمة للمراجعين والمرضى وتوفير أجود الخدمات الطبية والعلاجية لسكان مدينة المرفأ والمناطق القريبة منها.
شهد الافتتاح ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وهند مبارك الزعابي المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية، وسعيد جابر الكويتي الرئيس التنفيذي لشركة صحة حمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة وعدد من المسوؤلين.
وأوضح سعيد جابر الكويتي الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»، أن تحديث وتطوير مستشفى المرفأ يأتي ضمن جهود شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» لتوفير خدمات علاجية وصحية متميزة للمراجعين، حيث تم الانتهاء من تطوير كافة أقسام مستشفى المرفأ في منطقة الظفرة لتواكب الاحتياجات التطويرية الحديثة من خلال توفير بنية تحتية متميزة تضمن سهولة الحصول على الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية. وأكد حمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، أن القطاع الصحي في منطقة الظفرة يشهد تطوراً كبيراً بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة والمتابعة الدائمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لتوفير خدمات طبية وعلاجية متميزة لجميع سكان منطقة الظفرة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية في هذا المجال وهو ما تحرص مستشفيات الظفرة على تقديمه وتوفيره عبر كافة المنشآت والقطاعات الصحية التابعة لها.

مستشفى المرفأ
الإمارات
الظفرة
مستشفيات الظفرة
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