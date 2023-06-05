«الدفاع المدني» تدعو إلى وقاية الأطفال من الغرق

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت القيادة العامة للدفاع المدني أفراد المجتمع كافة إلى وقاية الأطفال من الغرق، مؤكدة أن ذلك مسؤولية الجميع، لافتة إلى أن أسباب الغرق تتمثل في عدم الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة في أماكن السباحة، والتي تتمثل في إهمال الأطفال وعدم متابعتهم والابتعاد عن الشاطئ أثناء السباحة، وعدم معرفة الإسعافات الأولية، والسباحة في مناطق خطرة، والتأخير في إبلاغ منقذي السباحة أو على أرقام الطوارئ.

ولفتت إلى أن طرق وقاية الأطفال من الغرق، تتضمن: عدم السماح للأطفال بالسباحة بعد تناول الطعام مباشرة، وعدم انشغال أولياء الأمور عن أبنائهم أثناء السباحة، والتأكد من وجود أطواق النجاة وأدوات السلامة، وطلب النجدة من الموجودين في المكان أو منقذ السباحة، والتأكد من ارتداء السترة الخاصة بالسباحة.

يذكر أن تجاهل اشتراطات الوقاية والسلامة يؤدي إلى وقوع حوادث الغرق، التي تكون نتيجة الجهل بأساسيات السباحة، أو عدم تقدير المسافة والسباحة لمسافات طويلة، بحيث لا يتمكن الشخص من العودة إلى الشاطئ بسبب التعب والإجهاد.

وأكدت القيادة العامة للدفاع المدني، أن ترك الأطفال يمارسون رياضة السباحة من دون مرافق معهم أو من دون سترة نجاة يعتبر أمراً خطيراً على حياتهم، إذ يجب على أولياء الأمور مراقبة ومتابعة أطفالهم بشكل دائم عند السباحة، كما وناشدت القيادة العامة للدفاع المدني أفراد المجتمع بضرورة الأخذ بتدابير الوقاية والسلامة عند ممارسة السباحة سواء في البحر أم المسبح.