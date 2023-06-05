الثلاثاء 6 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تعرف على طقس الإمارات المتوقع غدا

أبوظبي
5 يونيو 2023 18:10

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، وتكون جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:44 والمد الثاني عند الساعة 02:06 والجزر الأول عند الساعة 09:02 والجزر الثاني عند الساعة 19:44.
بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:49 والمد الثاني عند الساعة 47:22 والجزر الأول عند الساعة 17:38 والجزر الثاني عند الساعة 05:35.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
المصدر: وام
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
الرياضي
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
اليوم 12:18
«الفرسان» يبحث خطة التحضير بـ «الفيديو»
الرياضي
«الفرسان» يبحث خطة التحضير بـ «الفيديو»
اليوم 12:00
مبنى مدمر جراء زلزال شمال سوريا (أرشيفية)
عربي ودولي
تسجيل 8 هزات أرضية في سوريا خلال 24 ساعة
اليوم 11:59
الدكتور أحمد العور وراشد المنصوري خلال توقيع الاتفاقية
الإمارات
شراكة استراتيجية بين الهلال الأحمر والتكنولوجيا التطبيقية و"فاطمة للعلوم الصحية" وبوليتكنك أبوظبي
اليوم 11:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©