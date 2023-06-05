«ألف للتعليم» تحصل على شهادة «أفضل بيئة عمل»

أعلنت "ألف للتعليم"، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن حصولها على شهادة "أفضل بيئة عمل" بعد تحليل شامل ومستقل أجرته مؤسسة "غريت بليس تو وورك" (Great Place to Work)، المؤسسة العالمية لتقييم أفضل بيئات العمل.

وتأتي هذه الشهادة تجسيداً لالتزام ألف للتعليم بتعزيز ثقافة مكان العمل الإيجابية والشاملة حيث يشعر الموظفون بالأمان والتقدير.

وتُمنح شهادة "أفضل بيئة عمل" للشركات التي تُظهر رضا الموظفين الاستثنائي ومستويات عالية من المشاركة وتعمل بلا كلل لتعزيز بيئة عمل ترحيبية وداعمة.

وكجزء من عملية التقييم، تم استطلاع آراء الموظفين من مختلف الإدارات لتحديد مدى رضاهم وجمع رؤى قيمة لمساعدة ألف للتعليم على تحسين بيئة عملها.

وفقًا لنتائج الاستبيان، أفاد 95 في المائة من الموظفين أنهم يعملون في بيئة آمنة، في حين أكد 92 في المائة منهم أنهم يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الأدوات والموارد التي تمكنهم من أداء عملهم بشكل فعال ، علاوة على ذلك، أفاد 92 في المائة من الموظفين أنهم يعاملون معاملة عادلة في مكان العمل، بغض النظر عن مناصبهم، وأعرب 90 في المائة من الموظفين عن فخرهم بالعمل في المؤسسة، كما ذكرت نفس النسبة أن الموظفين الجدد تم الترحيب بهم وتدريبهم في بيئة إيجابية.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لـ "ألف للتعليم": "نتشرف بحصولنا على هذه الشهادة المرموقة من مؤسسة (Great Place to Work) ، ويعكس نيل "شهادة أفضل بيئة عمل" الجهود الدؤوبة لفريق العمل لتعزيز مكانة "ألف للتعليم" كبيئة عمل متميّزة، ويؤكد التزامنا بتوفير بيئة مثالية لموظفينا.