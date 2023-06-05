الثلاثاء 6 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بلدية مدينة أبوظبي تواكب اليوم العالمي للبيئة بفعاليات توعوية

بلدية مدينة أبوظبي تواكب اليوم العالمي للبيئة بفعاليات توعوية
5 يونيو 2023 15:37

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مراكزها الفرعية في كل من الشهامة، ومصفح، ومدينة زايد، ورشاً وفعاليات توعوية تثقيفية متنوعة، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وذلك تعزيزاً لمبادئ استدامة البيئة الصحية النظيفة، ومواكبة لليوم العالمي للبيئة الذي يصادف اليوم.

وبالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وجمعية أصدقاء البيئة، وهيئة البيئة- أبوظبي، نظم مركز بلدية الشهامة، في حديقة الباهية، فعالية لتثقيف أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة، وذلك عبر استضافة عدد من المختصين في مجال البيئة لتحدث عن التغيير المناخي، وإبراز الاهتمام والرعاية الدائمة التي توليها القيادة الرشيدة للعمل البيئي من مختلف جوانبه. كما تم خلال الفعالية التعريف بدور بلدية مدينة أبوظبي في المحافظة على البيئة.

أخبار ذات صلة
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة فاطمة الكعبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني لـ«الاتحاد»: تفقد 3 آلاف موقع ومنشأة للتأكد من معايير السلامة

ونظم مركز بلدية مدينة زايد، في حديقة ربدان، وبالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، فعالية استهدفت طلاب المدارس وأهالي المنطقة، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، وتثقيف وتوعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة الصحية والحد من المشوهات والارتقاء بمظهر وجمال المدينة، كما تم خلال الفعالية زراعة مئات الأشجار والورود، وتوزيع شتلات زراعية على الأهالي لتشجيعهم على الزراعة، وكذلك تزيين الأشجار الموجودة في مختلف الأماكن بالمنطقة.

كما نظم مركز بلدية مصفح، في منطقة مصفح الصناعية، ورشة توعوية استهدفت العمال والشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة، بهدف تعزيز الوعي لدى الفئات العمالية بأهمية الحفاظ على البيئة الصحية النظيفة من أي نفايات أو مخلفات أو ملوثات، كما تضمنت الفعالية توزيع شتلات على الفئات المستهدفة من الحملة، بهدف تشجيعهم على الزراعة وزيادة المساحات الخضراء في منطقة مصفح الصناعية، لما للزراعة من تأثير إيجابي على البيئة.

المصدر: وام
البيئة
أبوظبي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
الرياضي
كريم بنزيمة يوقع مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
اليوم 12:18
«الفرسان» يبحث خطة التحضير بـ «الفيديو»
الرياضي
«الفرسان» يبحث خطة التحضير بـ «الفيديو»
اليوم 12:00
مبنى مدمر جراء زلزال شمال سوريا (أرشيفية)
عربي ودولي
تسجيل 8 هزات أرضية في سوريا خلال 24 ساعة
اليوم 11:59
الدكتور أحمد العور وراشد المنصوري خلال توقيع الاتفاقية
الإمارات
شراكة استراتيجية بين الهلال الأحمر والتكنولوجيا التطبيقية و"فاطمة للعلوم الصحية" وبوليتكنك أبوظبي
اليوم 11:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©