بلدية مدينة أبوظبي تواكب اليوم العالمي للبيئة بفعاليات توعوية

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مراكزها الفرعية في كل من الشهامة، ومصفح، ومدينة زايد، ورشاً وفعاليات توعوية تثقيفية متنوعة، بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وذلك تعزيزاً لمبادئ استدامة البيئة الصحية النظيفة، ومواكبة لليوم العالمي للبيئة الذي يصادف اليوم.

وبالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وجمعية أصدقاء البيئة، وهيئة البيئة- أبوظبي، نظم مركز بلدية الشهامة، في حديقة الباهية، فعالية لتثقيف أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة، وذلك عبر استضافة عدد من المختصين في مجال البيئة لتحدث عن التغيير المناخي، وإبراز الاهتمام والرعاية الدائمة التي توليها القيادة الرشيدة للعمل البيئي من مختلف جوانبه. كما تم خلال الفعالية التعريف بدور بلدية مدينة أبوظبي في المحافظة على البيئة.

ونظم مركز بلدية مدينة زايد، في حديقة ربدان، وبالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، فعالية استهدفت طلاب المدارس وأهالي المنطقة، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، وتثقيف وتوعية أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة الصحية والحد من المشوهات والارتقاء بمظهر وجمال المدينة، كما تم خلال الفعالية زراعة مئات الأشجار والورود، وتوزيع شتلات زراعية على الأهالي لتشجيعهم على الزراعة، وكذلك تزيين الأشجار الموجودة في مختلف الأماكن بالمنطقة.

كما نظم مركز بلدية مصفح، في منطقة مصفح الصناعية، ورشة توعوية استهدفت العمال والشركاء الاستراتيجيين في المنطقة، بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة، بهدف تعزيز الوعي لدى الفئات العمالية بأهمية الحفاظ على البيئة الصحية النظيفة من أي نفايات أو مخلفات أو ملوثات، كما تضمنت الفعالية توزيع شتلات على الفئات المستهدفة من الحملة، بهدف تشجيعهم على الزراعة وزيادة المساحات الخضراء في منطقة مصفح الصناعية، لما للزراعة من تأثير إيجابي على البيئة.