«زايد الإنسانية» تنهي فرز طلبات المتقدمين لأداء فريضة الحج

هالة الخياط (أبوظبي)

أنهت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية فرز طلبات المواطنين التي تلقتها ويفوق عددها الـ 5000 طلب لتختار 600 مواطن تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها لأداء فريضة الحج، فيما اعتمدت 400 حاج من خارج الدولة.

وأعلنت المؤسسة في مؤتمر صحفي أنها حولت المواطنين الذين وقع عليهم الاختيار للحج هذا الموسم إلى حملات الحج المعتمدة ليتسنى لهم استكمال إجراءات التسجيل والسفر إلى الأراضي المقدسة.

وأفادت الهيئة أنه تمت مراعاة اشتراطات وأولويات عدة في عملية الفرز الإلكتروني، أهمها إعطاء الأولوية لكبار المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج من قبل، ومن يرافقهم من أزواجهم وأبنائهم.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن برنامج الحج الذي تنفذه المؤسسة يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

وأشار الفلاحي إلى أن المؤسسة تسير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إيفاد الراغبين في تأدية مناسك الحج في ظل عدم قدرتهم على دفع تكاليفها، حيث تراعي الأولويات في اختيار الأعداد المقبولة المستوفية للشروط، موضحاً أنه سيتم تنظيم لقاء تعريفي للحجاج الذين تمت الموافقة على طلباتهم من قبل المؤسسة لتوعيتهم وشرح خطوات ومراحل السفر وأهم المستلزمات التي يحتاج إليها الحاج بهدف تقديم أفضل الخدمات للحجاج والتيسير عليهم.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم الزعابي مدير إدارة المشاريع والبرامج في المؤسسة، خلال المؤتمر الصحفي أن عملية فرز الطلبات المقدمة لبرنامج زايد للحج تمت بشكل إلكتروني، حيث تم الفرز وفق الأولويات التي تم وضعها مسبقاً، لافتاً إلى أن فريقاً إدارياً من المؤسسة يتولى مهام التنسيق مع الحجاج وحملات الحج والقيام على راحتهم من خلال توفير كافة الإرشادات المطلوبة.

وبين الفلاحي أن برنامج زايد للحج من البرامج الرئيسة في المؤسسة، حيث يقدم منحاً لمحدودي الدخل لأداء فريضة الحج، عن طريق إرسال ألف حاج إلى الأراضي المقدسة، 600 حاج مواطن من داخل الدولة و400 حاج من الخارج، ووفقاً للبرنامج المعد سلفاً لهذه الرحلة، فإن مؤسسة زايد أعطت اهتماماً وأولوية لفئات محددة، أبرزها كبار المواطنين وغير القادرين على تحمل نفقات الحج وتختار هؤلاء من جميع أنحاء الدولة، في حين يتم اختيار الحجاج من خارج الدولة عن طريق سفارات الدولة فيها.

وأوضح الدكتور إبراهيم الزعابي، مدير إدارة المشاريع والبرامج في المؤسسة، خلال المؤتمر الصحفي أمس، أن عملية فرز الطلبات المقدمة لبرنامج زايد للحج تمت بشكل إلكتروني، حيث تم الفرز وفق الأولويات التي تم وضعها مسبقاً، لافتاً إلى أن فريقاً إدارياً من المؤسسة يتولى مهام التنسيق مع الحجاج وحملات الحج والقيام على راحتهم من خلال توفير كافة الإرشادات المطلوبة.

واستعرض الزعابي الخطة الزمنية لبرنامج زايد للحج، حيث سيتم تنظيم لقاءات تعريفية للحجاج، بحضور وعاظ مرخصين من قبل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، لتعريف الحجاج بمناسك الحج والإجابة على استفساراتهم، إضافة إلى حضور ممثلي حملات الحج في يوم 11 يونيو الحالي، على أن تنطلق أفواج البرنامج إلى المملكة العربية السعودية في 23 يونيو الجاري.

14 ألف حاج

أوضح عبد العزيز الزيدي، رئيس قسم البرامج في المؤسسة، أن عدد المبتعثين للحج من المواطنين منذ انطلاق البرنامج يصل إلى 14 ألف حاج، مبيناً أن العام الحالي سيشهد ابتعاث الحجاج لمن هم أكبر من 64 عاماً، وأكبر مواطن ضمن الحملة للعام الحالي يبلغ من العمر 91 عاماً.

وعن دور الفريق الإداري المصاحب للحجاج سواء داخل أو خارج الدولة، أوضحت المؤسسة أن الفريق الإداري القائم يسعى إلى تحقيق راحة الحجاج منذ ترشح الملتحقين بالبرنامج وحتى عودتهم من الأراضي المقدسة، من خلال الإشراف على تقديم الإرشادات الخاصة بالسفر ومناسك الحج، والإشراف على جدول تسكين الحجاج داخل مكة المكرمة، والتأكد من حصول الحجاج على الجانب التثقيفي من خلال الندوات التعريفية والوعظية لإرشادهم وتعريفهم ببرنامج رحلة الحج، وغيرها من المهام.

وتتم عملية التنقل داخل الأراضي المقدسة بحافلات نقل جماعي حديثة، وتم اشتراط ألا يزيد عدد الحجاج في الحافلة الواحدة على 45 حاجاً لتوفير الراحة للحجاج.

كما تم توفير مسؤول عن حركة الحافلات، إضافة إلى توفير 4 كراسٍ متحركة في كل حافلة لكبار السن الذين يجدون صعوبة في التنقل.