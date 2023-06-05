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شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تحذران من خطورة "التجمهر" بمواقع الحرائق

شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تحذران من خطورة "التجمهر" بمواقع الحرائق
5 يونيو 2023 12:15

حذرت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني من خطورة التجمهر بمواقع الحرائق والحوادث والذي يعد من السلوكيات السلبية المرفوضة التي تتسبب في إعاقة وصول مركبات الإسعاف والطوارئ والدوريات المرورية والدفاع المدني بأقصى سرعة ممكنة للقيام بواجبها في تقديم المساعدة الإنسانية للمصابين وإنقاذ حياتهم.
ودعتا إلى ضرورة إفساح الطريق لسيارات الإسعاف والدفاع المدني للوصول إلى مواقع الحوادث لأداء مهامها الإنسانية في انقاذ المصابين موضحة أن التجمهر عادة يؤدي إلى وقوع بعض الحوادث نتيجة وقوف بعض قائدي المركبات في أماكن الحوادث وعبور الفضوليين من المشاة الطرقات المختلفة إلى مواقع الحوادث، غافلين عن حركة المركبات مما يؤدي إلى تعرضهم إلى حوادث الدهس.
وناشدت الجمهور بالمشاركة بإيجابية من خلال الالتزام بإرشادات عناصر المرور في مواقع الحوادث حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق محذرة من تطبيق مخالفة ( عرقلة حركة السير "التجمهر" أثناء الحوادث ) وقيمتها 1000 درهم للحد من التجمهر والوقوف العشوائي للمركبات على الطرق في أماكن وقوع الحوادث المرورية ومنع الاختناقات المرورية في أماكن وقوع الحادث.
ولفتت إلى أن تجمهر الأشخاص الفضوليين في مواقع الحوادث المرورية، وقيامهم بتصوير المركبات المشاركة في الحوادث والمصابين ونشر الصور على مواقع التواصل الإجتماعي يعد من السلوكيات المرفوضة وتعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

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