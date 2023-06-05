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إنجاز أعمال صيانة وتطوير 58 حياً سكنياً بمدينة العين

إنجاز أعمال صيانة وتطوير 58 حياً سكنياً بمدينة العين
5 يونيو 2023 11:17

أنجزت بلدية مدينة العين أعمال صيانة وتطوير 58 حياً سكنياً ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مشاريع رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية للشعبيات القديمة في عدة مناطق بمدينة العين بتكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم.

وبدأت أعمال المشاريع في سنة 2019 وانتهت ضمن مشاريع المنجزة في 2022-2023، كما بلغت نسبة إنجاز المشاريع 100% والتي انتهت جميع أعمالها حسب الموعد المحدد وبناءً على الخطة الزمنية المعتمدة لهذه المشاريع.

وتأتي هذه المشاريع في إطار استراتيجية دائرة البلديات والنقل لدعم النمو والتطوير العمراني بإمارة أبوظبي، ووفق خطة بلدية العين في الارتقاء بالعمل البلدي من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتوفير بنية تحتية ذات جودة وكفاءة ومستدامة تعزز رفاهية مجتمع الإمارة.

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وأكد المهندس صالح العرياني مدير إدارة تطوير البنية التحتية ببلدية مدينة العين، بأن هذه المشاريع تهدف إلى رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية للأحياء السكنية القديمة في مناطق متفرقة من مدينة العين عبر تقديم أفضل الخدمات لضمان رفاهية وسعادة المجتمع ودعم نمو وتطوير المناطق السكنية، بما يضمن توفير جميع الخدمات من خلال تنفيذ أعمال صيانة شبكة الطرق القديمة وإنشاء طرق جديدة وإنشاء وصيانة لشبكات صرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى أعمال إنارة الطرق بنظام LED وإنشاء ممرات للمشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية ومهدئات السرعة.

وأوضح العرياني، بأن مشاريع رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية للشعبيات القديمة شملت منطقة الخزنة ورماح وأبو سمره والساد، كما تضمنت أعمال صيانة تنفيذ الشبكة الداخلية للطرق في الاحياء على طول 272 كم مع إنشاء مسارات للدراجات الهوائية بطول 37 كم، وكذلك تنفيذ أعمال لأرصفة ممرات المشاة بطول 540 كم، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطوير شبكات صرف مياه الأمطار بطول 108 كم، وصيانة وتركيب أكثر من 12 ألف كشاف للإنارة ضمن أعمال صيانة شبكة الانارة في الاحياء، كما شملت الأعمال تركيب 2468 لوحة مرورية وإنشاء أكثر من 29 ألف موقف للسيارات في الأحياء السكنية ضمن نطاق المشاريع.

المصدر: وكالات
الإمارات
العين
الأحياء السكنية
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