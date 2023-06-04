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عمار النعيمي: تطوير الخدمات بمقدمة أولوياتنا

حميد بن عمار خلال تسلم الشهادات (وام)
5 يونيو 2023 01:01

عجمان (وام) 

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نيابة عن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، تسلم الشيخ حميد بن عمار النعيمي الشهادة البلاتينية لمواصفة «آيزو المدن المستدامة وجودة الحياة ISO 37120»، وشهادة «آيزو المدن المرنة ISO 37123»، وشهادة «آيزو المدن الذكية ISO 37122» لعام 2022، والتي حصلت عليها إمارة عجمان من المجلس العالمي لـ«آيزو المدن» لتكون عجمان بذلك أول إمارة في دولة الإمارات، والأولى في الشرق الأوسط، والسابعة عالمياً التي تحصل على ثلاث شهادات لـ«آيزو المدن العالمية» مجتمعةً في العام نفسه. 
 جاء ذلك خلال مراسم تسليم الشهادات في فندق عجمان سراي، صباح أمس.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إننا سعداء وفخورون بتحقيق إمارة عجمان لهذا الإنجاز الجديد والنوعي، والذي يضاف إلى سجل إنجازاتها، باعتبارها أول إمارة في دولة الإمارات، والأولى في الشرق الأوسط، والسابعة عالمياً التي تحصل ثلاث شهادات لـ«آيزو المدن العالمية»، مترجمةً بذلك الجهود المضنية والحثيثة التي تبذلها الإمارة وشركاؤها تجاه مواطنيها وسعادة مجتمعها بكافة أطيافه، ويؤكد حرصنا على رفعة الإمارة وخدمة مصالح مجتمعها.
 وأشاد الشيخ حميد بن عمار النعيمي بتعاون الجهات المعنية في هذا الإنجاز، ودور مركز عجمان للإحصاء في دعم صناع القرار من خلال توفير العديد من الإحصائيات الدولية كمؤشرات جاذبية عجمان، ورفع مستوى التبادل المعرفي والخبرات، وبناء الشراكات الاستراتيجية في مجال الإحصاءات وقياس المؤشرات، مما ساهم في استيفاء ثلاث مواصفات «آيزو المدن» والتي تعتبر واحدة من أهم الشهادات المعترف بها عالمياً.
تكريم
كرم الشيخ حميد بن عمار النعيمي - في ختام اللقاء - الجهات المساهمة في توفير مؤشرات «آيزو المدن المستدامة، وآيزو المدن الذكية، وآيزو المدن المرنة»، وإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة البلدية والتخطيط، والقيادة العامة لشرطة عجمان، وهيئة النقل، ودائرة المالية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ودائرة الموارد البشرية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

عمار النعيمي
عجمان
حميد بن عمار النعيمي
المدن المستدامة
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