الإثنين 5 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مكتوم بن محمد يعزي في وفاة أرملة عبد الوهاب كلداري

مكتوم بن محمد خلال تقديم واجب العزاء (وام)
5 يونيو 2023 01:01

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
متحف المستقبل يعزز الوعي البيئي
«الصياح» تنضم إلى مبادرة «وقف المطورين العقاريين»

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بدرية محمد عبد القادر عباس، أرملة المرحوم عبد الوهاب إبراهيم كلداري، ووالدة كل من أحمد عبد الوهاب كلداري، وإلياس عبد الوهاب كلداري، ومصطفى عبد الوهاب كلداري، وراشد عبد الوهاب كلداري، ومحمد عبد الوهاب كلداري، وذلك بمجلس العزاء بدبي. وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

مكتوم بن محمد
دبي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
حاكم الشارقة خلال افتتاح المؤتمر بحضور سارة مسلم (وام)
الإمارات
حاكم الشارقة: تعزيز التعاون لدعم الأطفال
اليوم 01:02
الإمارات رائدة في تشريعات الحد من استهلاك البلاستيك
الإمارات
الإمارات رائدة في تشريعات الحد من استهلاك البلاستيك
اليوم 01:02
مشاركون في الورشة (من المصدر)
الإمارات
«التغير المناخي»: تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي
اليوم 01:02
«تحدي بوابة الشارقة».. منصة مبتكرة للأعمال البيئة
الإمارات
«تحدي بوابة الشارقة».. منصة مبتكرة للأعمال البيئة
اليوم 01:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©